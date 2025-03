aPower 2, une batterie résidentielle proposant une capacité de stockage jusqu’à 225 kWh

FranklinWH Energy Storage Inc. a profité du salon Intersolar & Energy Storage North America (IESNA) pour annoncer la disponibilité commerciale de sa nouvelle batterie domestique aPower 2. Celle-ci utilise des cellules lithium-fer-phosphate et présente un design robuste qui met l’accent sur l’élégance pour satisfaire les besoins des utilisateurs exigeants. Elle affiche une capacité de stockage de 15 kWh ainsi qu’une puissance de sortie nominale de 10 kWh. FranklinWH l’a aussi doté d’un module de gestion aGate avancé qui lui permet de fonctionner optimalement en toutes circonstances. Conforme à la norme d’étanchéité IP67, l’aPower 2 est conçue pour fonctionner de manière fiable entre -20 °C et +55 °C. Il peut être déployé à l’intérieur comme à l’extérieur.

Jusqu’à 15 batteries

En plus de prendre en charge l’énergie solaire, cette nouvelle batterie résidentielle de FranklinWH Energy Storage Inc. est compatible avec le réseau. Elle peut aussi être couplée à un système qui comprend un groupe électrogène ou encore à un véhicule électrique pour favoriser la mobilité verte. Il est possible d’associer jusqu’à 15 batteries, ce qui permet d’atteindre une capacité totale de 225 kWh. Ce qui est également intéressant, c’est qu’autant de modules de stockage peuvent être gérés par un seul module aGate.

Une batterie résidentielle silencieuse

Par ailleurs, le système est conçu pour prendre en charge toutes les marques d’onduleurs solaires. On sait aussi qu’il est compatible avec les centrales électriques virtuelles. La tension de sortie est de 120/240 V à 60 Hz. L’aPower 2 promet un fonctionnement silencieux grâce à l’absence de ventilateur. En effet, il arbore un système de refroidissement par convection. Selon les chiffres fournis par FranklinWH, le niveau d’émission de bruit typique est de 30 dB, tandis que le niveau maximal est de 45 dB. Pour faciliter l’utilisation, le système dispose d’une application dédiée qui permet de suivre la production ainsi que la consommation.

Un assistant vocal

La batterie résidentielle promet une efficacité globale de 90 %. Elle est assortie d’une garantie de 15 ans, couvrant une capacité cumulée de 60 MWh. On notera aussi le fait que le fabricant a prévu un assistant vocal intelligent qui permet de contrôler le système par la voix. L’aPower 2 peut servir de source d’alimentation principale ou de secours, en fonction des besoins. Il peut également être utilisé pour réduire la facture d’énergie en jouant sur la variation des prix de l’électricité. Enfin, sachez que le produit dispose des certificats UL 9540, UL 9540A, UL 1973 et UL 1741. Plus d’infos : franklinwh.com. Possédez-vous des batteries résidentielles, et quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .