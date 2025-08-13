Apple développerait une bague connectée qui projette un écran dans la paume de la main

Imaginez : plus besoin de lever le poignet, d’allumer l’écran de votre smartphone ou de parler à votre montre connectée pour jeter un œil à vos notifications. Apple pourrait bientôt vous glisser la technologie au doigt. J’adore l’idée, je suis une « Apple Girl » et je ne veux pas entendre parler d’Android, contrairement à ma maman ! Selon cet article, relayé par frandroid, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, explique que la marque à la pomme envisagerait sérieusement de lancer une bague connectée capable de projeter des informations directement sur votre main. Pour l’instant, ce bijou high-tech n’a pas de prix officiel ni de date de sortie, mais les spéculations vont bon train. Le concept rappelle d’autres projets comme la Samsung Galaxy Ring ou la Oura Ring, déjà présentes sur le marché, mais y ajoute un ingrédient digne de la science-fiction. Alors, notre main deviendra-t-elle un écran multitâche ? Décryptage.

Une nouvelle arme pour relancer la marque à la pomme !

Depuis le décès de Steve Jobs, son fondateur, en 2011, Apple n’a pas connu de véritable révolution dans ses produits portés. Les Apple Watch se suivent et se ressemblent, avec de petites mises à jour esthétiques ou logicielles, néanmoins rien qui ne donne envie de casser sa tirelire chaque automne. Résultat : les ventes de la division « appareils portables » ont chuté de 7 % l’an dernier, avec une baisse de 14 % pour les montres elles-mêmes. Une bague connectée serait une manière élégante de séduire un nouveau public : ceux qui n’aiment pas porter de montre, ou qui veulent simplement compléter leur collection d’accessoires high-tech avec un objet plus discret et autonome.

Quand la science-fiction s’invite au bout des doigts

D’après les informations disponibles, la future « Apple Ring » pourrait projeter un écran interactif sur la peau grâce à un mini-projecteur intégré, ajustant la taille et l’orientation en fonction de vos mouvements. L’appareil embarquerait aussi des capteurs de santé, une caméra miniature et un système de reconnaissance gestuelle. Imaginez contrôler votre musique, consulter vos messages ou passer un appel simplement en bougeant les doigts. Et, pour ceux qui aiment aller plus loin, deux bagues pourraient se synchroniser pour créer une interface élargie. Oui, on frôle le gadget de film futuriste, quand même.

Ce que pourrait proposer une Apple Ring

Franchement, si cette bague tenait toutes ses promesses, elle pourrait bien remplacer plusieurs gadgets que j’utilise au quotidien. Voici ce qui me séduit :

Discrétion : pas besoin de montrer votre écran au monde entier.

Autonomie accrue : plus endurante qu’une montre connectée.

Suivi santé : rythme cardiaque, sommeil, activité physique.

Projection interactive : votre main devient un écran tactile .

. Compatibilité Apple : intégration parfaite avec iPhone, Vision Pro et peut-être lunettes connectées.

Autant, vous dire que si Apple la commercialise, je me laisserai sûrement tenter juste pour voir si tout cela fonctionne aussi bien en vrai qu’en théorie.

Alors, Apple va-t-il passer à l’action ?

Pour l’instant, il ne s’agit que d’analyses et de rumeurs, aucun projet concret n’a été confirmé, même si un brevet semble déjà déposé sur patentlyapple.com. Mais, avec des concurrents déjà bien installés et un marché prêt à accueillir de nouvelles façons d’interagir avec nos appareils, le pari de la bague connectée pourrait relancer Apple sur un segment en perte de vitesse. La vraie question : Apple saura-t-il transformer ce concept en produit révolutionnaire, ou restera-t-il une belle idée sur le papier ? Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre montre ou votre smartphone contre une bague connectée qui transforme votre main en écran ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !