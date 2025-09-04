Aqua Loop : elle invente une douche en circuit fermée très économe en eau

‎Au quotidien, l’une des principales sources de dépense d’eau est la salle de bain qui représente à elle seule 39 % de la consommation journalière. C’est pourquoi l’une des astuces populaires pour économiser de l’eau est de préférer la douche au bain. Mais même en prenant une douche, on peut gaspiller jusqu’à 5 litres d’eau juste en attendant l’arrivée de l’eau chaude. Pour optimiser la consommation d’eau de la douche, une jeune australienne a inventé, l’Aqua Loop, un système en circuit fermé très économe. Si les dispositifs de même type existent déjà dans certains pays au monde, notre jeune inventrice ne s’en est pas inspirée. Alors, envie d’en savoir un peu plus sur l’Aqua Loop et sa jeune inventrice ? C’est par ici les détails !

Rani et la naissance de son projet

Si Rani, 14 ans, était déjà sensible à la préservation de l’eau, il lui aurait fallu un petit coup de boost pour réveiller son génie. En effet, son professeur Lloyd Godson a mis au défi ses étudiants pour trouver des moyens de mieux consommer l’eau. Et l’on peut dire que la jeune fille l’a pris très au sérieux. En plus de trouver un moyen, elle a inventé un dispositif fonctionnel pour réduire la consommation d’eau dans la douche, un important point de gaspillage de cette ressource. Rani a ainsi surpassé les attentes de son professeur qui l’a ensuite encouragé à présenter son invention au Powerhouse Museum de Sydney. Grâce à cette participation, elle rejoint la STEAM-preneurs d’Edutech, un programme qui permet d’étudier la robotique, les sciences, l’ingénierie, les arts et les mathématiques.

Fonctionnement de cet appareil

Revenons-en à son invention, car c’est bel et bien lui qui permet de faire des économies d’eau. L’Aqua Loop est un appareil qui se place sur le toit qui permet d’éviter le gaspillage de l’eau du pommeau de douche. De sorte que tant que la température de l’eau n’est pas idéale, l’eau ne sort pas, mais soit redirigée dans le circuit d’eau chaude. Résultat, on peut économiser jusqu’à 2700 litres d’eau environ en une année et par ménage. Le design de ce dispositif est très simple et se constitue d’électrovannes, de tuyaux, de circuits composés et d’un bouton. Mais grâce au travail acharné de son inventrice aidée de ses nombreux mentors celui-ci pourra évoluer.

Perspective de l’Aqua Loop

L’Aqua Loop a déjà remporté un prix dans l’État de Sydney et grâce au parrainage d’Edutech, il sera, un jour, commercialisé. Il permettra ainsi à de nombreux ménages en Australie d’économiser de l’eau même en prenant sa douche. Un de ces quatre matins, ce dispositif débarquera probablement sur Kickstarter ou une autre plateforme de financement pour conquérir le monde. Il fera donc de Rani, une entrepreneure à la tête d’une entreprise à impact, l’érigeant en véritable modèle de réussite pour inspirer plus de jeunes filles notamment dans son pays pour susciter plus d’intérêt au programme de STEAM. Et si vous initiez de tels défis dans votre entourage pour faire naître des vocations tout comme le professeur de Rani ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .