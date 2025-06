AquaryX, le premier moteur de paddle en aileron de requin, sur Kickstarter

Selon des chiffres publiés sur le site de la célèbre entreprise Decathlon, 50,4 % des blessures que les paddlers subissent sont musculaires et tendineuses. Elles sont dues à un manque d’échauffement, une mauvaise technique de rame ou une faiblesse au niveau des muscles. Un groupe de passionnés d’exploration, de pagayeurs et de plongeurs a conçu l’AquaryX. Cet outil vise à aider les amateurs de paddle à mieux gérer la fatigue, limiter les blessures, parcourir de plus longues distances et profiter pleinement de leurs sorties. Ce propulseur, dont la forme n’est pas sans rappeler celle des ailerons des requins, peut être installé sur un paddle, mais également sur un kayak ou un radeau. Présentation !

Un propulseur bioinspiré

Si l’AquaryX reprend la forme des ailerons des requins, ce n’est pas uniquement à des fins esthétiques. Les concepteurs ont opté pour cette structure pour rendre la navigation plus fluide, que ce soit avec un paddle, un kayak ou un radeau. Ils ont reproduit la nageoire dorsale en 3D avec sa surface micro-texturée, et ont réalisé des simulations CFD (Computational Fluid Dynamics) pour diminuer la traînée de 30 %. Cette dernière est causée, entre autres, par les remous générés par l’hélice. Pour information, le propulseur est équipé d’un moteur sans balai de 400 W, conçu pour être particulièrement silencieux (25 dB) et conserver une température convenable, même à plein régime. Ce qui offre une excellente expérience de navigation et permet d’éviter les mauvaises répercussions sur la faune liées à la pollution sonore.

Un propulseur facile à installer

Outre sa forme permettant de fluidifier la navigation et son niveau sonore particulièrement faible, l’AquaryX est aussi facile à mettre en place. Son installation ne nécessite aucune intervention d’un professionnel, aucun outil spécifique et peut être effectuée en seulement une minute, d’après ses concepteurs. Dans le cas d’un paddle, le propulseur remplace l’aileron central. Il suffit de le glisser et de le fixer dans la fente destinée à ce gouvernail, puis de le connecter à sa batterie à l’aide d’un câble prévu à cet effet. Une fois ces quelques étapes terminées, il ne reste plus qu’à mettre la planche à l’eau et mettre son moteur en marche. Il est important de noter que ce propulseur est certifié IP68 et est donc parfaitement étanche. Par ailleurs, il est extrêmement résistant aux chocs, grâce à son corps constitué de polycarbonate et d’acrylonitrile butadiène styrène (ABS), et son hélice conçue en fibre de nylon.

Une excellente autonomie et plusieurs modes

La batterie de l’AquaryX utilise la technologie LiFePO₄ (lithum fer phosphate) et peut être rechargée en seulement 2 heures. Son autonomie avoisine 70 minutes, sa durée de vie est estimée à 2 000 cycles. Elle peut être remplacée rapidement par une autre batterie lors des escapades en kayak, en paddle ou en radeau, pour parcourir de plus grandes distances à l’aide du propulseur. Concernant la vitesse, elle est d’approximativement 7,5 km/h. Toutefois, elle peut être contrôlée par le paddler ou le kayakiste, grâce à une télécommande sans fil proposant trois modes.

Le propulseur fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif et est disponible en précommande à un prix allant d’environ 258 € à un peu plus de 284 €. Pour davantage d’informations sur ce produit et participer à la campagne, vous pouvez vous rendre sur kickstarter.com. Ce propulseur équipera-t-il votre paddle ou votre kayak prochainement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .