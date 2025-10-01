Argo dévoile un kit ingénieux pour transformer n’importe quelle bicyclette en vélo cargo

Plus besoin de dépenser une fortune dans un vélo cargo : avec le kit Argo, transformez votre bicyclette classique en cargo pratique.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 1 octobre 2025
La caisse du vélo cargo.
Une caisse de transport pouvant accueillir jusqu'à 68 kg. Crédit photo : Argo Cargo Bikes (capture d'écran vidéo YouTube)

En 2016, la marque américaine Argo Bikes avait déjà fait parler d’elle sur Kickstarter avec un kit capable de métamorphoser un vélo classique en vélo cargo. Aujourd’hui, la société revient avec une version améliorée : le kit Argo Fy 2.0, affiché à 1 399 $, mais disponible en précommande à 1 199 $ (1024 €). L’idée ? Vous éviter d’investir plusieurs milliers d’euros dans un vélo cargo neuf, alors qu’un simple kit peut transformer votre bicyclette en machine à transporter enfants, des courses ou tout autre objet volumineux. Un vrai bon plan mobilité douce, d’autant que le vélo cargo fait désormais partie des solutions de transport encouragées par les politiques publiques comme nous vous l’expliquions dans cet article. Embarquement immédiat pour la découverte de cet ingénieux kit de transformation. C’est parti.

Qu’est-ce qu’un vélo cargo Argo ?

Un vélo cargo, c’est ce deux-roues malin qui combine pédalage et transport, très répandu dans les pays nordiques. Avec le kit Argo, vous obtenez un vélo rallongé à l’avant, avec un bac spacieux capable d’accueillir enfants, sacs de courses ou même le chien de la famille, enfin pas le mien qui prendrait la poudre d’escampette ! Contrairement à un vélo cargo dédié, vous n’avez pas à acheter un nouveau cadre complet : il vous suffit de remplacer la roue avant de votre vélo par le module Argo. Le cadre du kit Fy 2.0 est en aluminium 6061, plus solide et plus durable que la version initiale en acier chromoly. Ajoutez un frein à disque hydraulique prêt pour l’assistance électrique, un double pied central façon moto pour plus de stabilité, et un bac en bois hydrofuge avec surface antidérapante. Vous obtenez une base robuste, pensée pour une utilisation quotidienne.

Le kit de conversion Argo pour transformet son vélo en vélo cargo.
Argo propose un kit de conversion pour transformer votre bicyclette en vélo cargo. Crédit photo : Argo Cargo Bikes (capture d’écran vidéo YouTube)

Installation et compatibilité : une transformation à la portée de tous

Le kit arrive presque prêt à l’emploi : 90 % assemblé. Vous retirez la roue avant de votre vélo, fixez la fourche du vélo sur la direction du kit, ajustez l’angle, et c’est parti. Le système breveté vient verrouiller le tout au niveau du boîtier de pédalier. Le freinage est relié au levier existant, et vous voilà propriétaire d’un vélo cargo improvisé.
Mieux encore, l’Argo Fy est compatible avec de nombreux vélos : modèles urbains, VTT, fatbikes, vélos électriques à moteur arrière ou cadres ouverts. L’ensemble supporte jusqu’à 68 kg de charge dans le bac, avec deux harnais de sécurité fournis pour transporter des enfants. Et, si vous craignez la pluie, une capote optionnelle est prévue. Bref, tout ce qu’il faut pour remplacer la voiture pour les petits trajets.

Les avantages du kit Argo en bref

  • Prix compétitif : 1 199 $ en précommande, moins cher qu’un vélo cargo complet
  • Compatibilité large : fonctionne avec de nombreux types de vélos
  • Installation rapide : livré presque monté, simple à fixer
  • Sécurité intégrée : deux harnais enfants inclus, frein hydraulique
  • Durabilité : cadre en aluminium, bac étanche et robuste
  • Confort d’usage : double béquille centrale et direction fluide
Un vélo cargo fait avec un kit de conversion.
Réutilisez votre ancienne bicyclette pour en faire un vélo cargo. Crédit photo : Argo Bikes

Argo, une alternative crédible aux vélos cargos traditionnels ?

Face aux vélos cargos vendus souvent plus de 3 000 €, le kit Argo peut séduire. Pour ma part, je trouve l’idée brillante : réutiliser un vélo que l’on a déjà pour lui donner une nouvelle vie. C’est pratique, écologique, et moins intimidant financièrement. Comme nous vous en parlions dans cet article, la mobilité urbaine regorge d’innovations ingénieuses, et Argo en est un parfait exemple. Reste à voir si ce type de kit s’imposera en Europe, mais en attendant, il ouvre clairement une voie intéressante pour démocratiser le vélo cargo. Et vous, seriez-vous tenté par le kit Argo à 1 199 $ (1024 €) pour transformer votre vélo classique en cargo polyvalent via le site officiel ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
argobikes.com
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 1 octobre 2025

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page