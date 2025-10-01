Argo dévoile un kit ingénieux pour transformer n’importe quelle bicyclette en vélo cargo

En 2016, la marque américaine Argo Bikes avait déjà fait parler d’elle sur Kickstarter avec un kit capable de métamorphoser un vélo classique en vélo cargo. Aujourd’hui, la société revient avec une version améliorée : le kit Argo Fy 2.0, affiché à 1 399 $, mais disponible en précommande à 1 199 $ (1024 €). L’idée ? Vous éviter d’investir plusieurs milliers d’euros dans un vélo cargo neuf, alors qu’un simple kit peut transformer votre bicyclette en machine à transporter enfants, des courses ou tout autre objet volumineux. Un vrai bon plan mobilité douce, d’autant que le vélo cargo fait désormais partie des solutions de transport encouragées par les politiques publiques comme nous vous l’expliquions dans cet article. Embarquement immédiat pour la découverte de cet ingénieux kit de transformation. C’est parti.

Qu’est-ce qu’un vélo cargo Argo ?

Un vélo cargo, c’est ce deux-roues malin qui combine pédalage et transport, très répandu dans les pays nordiques. Avec le kit Argo, vous obtenez un vélo rallongé à l’avant, avec un bac spacieux capable d’accueillir enfants, sacs de courses ou même le chien de la famille, enfin pas le mien qui prendrait la poudre d’escampette ! Contrairement à un vélo cargo dédié, vous n’avez pas à acheter un nouveau cadre complet : il vous suffit de remplacer la roue avant de votre vélo par le module Argo. Le cadre du kit Fy 2.0 est en aluminium 6061, plus solide et plus durable que la version initiale en acier chromoly. Ajoutez un frein à disque hydraulique prêt pour l’assistance électrique, un double pied central façon moto pour plus de stabilité, et un bac en bois hydrofuge avec surface antidérapante. Vous obtenez une base robuste, pensée pour une utilisation quotidienne.

Installation et compatibilité : une transformation à la portée de tous

Le kit arrive presque prêt à l’emploi : 90 % assemblé. Vous retirez la roue avant de votre vélo, fixez la fourche du vélo sur la direction du kit, ajustez l’angle, et c’est parti. Le système breveté vient verrouiller le tout au niveau du boîtier de pédalier. Le freinage est relié au levier existant, et vous voilà propriétaire d’un vélo cargo improvisé.

Mieux encore, l’Argo Fy est compatible avec de nombreux vélos : modèles urbains, VTT, fatbikes, vélos électriques à moteur arrière ou cadres ouverts. L’ensemble supporte jusqu’à 68 kg de charge dans le bac, avec deux harnais de sécurité fournis pour transporter des enfants. Et, si vous craignez la pluie, une capote optionnelle est prévue. Bref, tout ce qu’il faut pour remplacer la voiture pour les petits trajets.

Les avantages du kit Argo en bref

Prix compétitif : 1 199 $ en précommande, moins cher qu’un vélo cargo complet

Compatibilité large : fonctionne avec de nombreux types de vélos

Installation rapide : livré presque monté, simple à fixer

Sécurité intégrée : deux harnais enfants inclus, frein hydraulique

Durabilité : cadre en aluminium, bac étanche et robuste

Confort d’usage : double béquille centrale et direction fluide

Argo, une alternative crédible aux vélos cargos traditionnels ?

Face aux vélos cargos vendus souvent plus de 3 000 €, le kit Argo peut séduire. Pour ma part, je trouve l’idée brillante : réutiliser un vélo que l’on a déjà pour lui donner une nouvelle vie. C’est pratique, écologique, et moins intimidant financièrement. Comme nous vous en parlions dans cet article, la mobilité urbaine regorge d’innovations ingénieuses, et Argo en est un parfait exemple. Reste à voir si ce type de kit s’imposera en Europe, mais en attendant, il ouvre clairement une voie intéressante pour démocratiser le vélo cargo. Et vous, seriez-vous tenté par le kit Argo à 1 199 $ (1024 €) pour transformer votre vélo classique en cargo polyvalent via le site officiel ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !