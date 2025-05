Atmoce M-ELV, une batterie résidentielle conçue pour les installations solaires anciennes

Avec le M-ELV, Atmoce veut permettre aux ménages de moderniser leur infrastructure de stockage énergétique. Il s’agit effectivement d’une batterie résidentielle conçue spécifiquement pour les installations solaires vieilles d’une dizaine d’années dont la rentabilité est peu satisfaisante. Sa conception permet un couplage avec n’importe quel onduleur, éliminant ainsi tout problème de compatibilité. Avec cette solution qui arbore une architecture lithium fer phosphate (LiFePO4), Atmoce propose un moyen simple d’augmenter la capacité de stockage des centrales photovoltaïques domestiques. Le M-ELV est conçu pour se brancher directement sur une prise AC. Cela signifie que son déploiement est relativement facile. D’ailleurs, une passerelle montée sur le rail DIN est prévue afin de permettre un suivi précis de la charge et de la production photovoltaïque.

Une conception modulaire

Contrairement à la plupart des batteries résidentielles de nouvelle génération que nous avons déjà pu découvrir, ce nouveau produit d’Atmoce possède une tension de sortie particulièrement faible, soit de moins de 30 volts. Cela en fait une solution de stockage domestique à haut rendement, adaptable et sure puisqu’elle élimine les risques électriques. En ce qui concerne la capacité de stockage, elle est de 7 kWh. La batterie M-ELV arbore une conception évolutive adaptée aux installations monophasées et triphasées. Concrètement, il est possible d’étendre la capacité de stockage jusqu’à 126 kWh. À noter que le rendement de charge et de décharge est de 90 %.

Étanche à l’eau et à la poussière

Pour assurer une meilleure flexibilité, Atmoce a veillé à ce que le système prenne en charge jusqu’à 3,75 kilovolts ampères côté entrée et jusqu’à 5 kilovolts ampères côté sortie. Pour ce qui est des caractéristiques physiques, le nouvel accumulateur mesure 83 × 48 × 19,5 cm. Il pèse 73,5 kg et possède un indice d’étanchéité IP66. Par ailleurs, la plage de température de fonctionnement s’étend de -20 à +55 °C. Le produit est compatible avec l’application Atmozen qui permet de suivre en temps réel les données essentielles telles que la production et la consommation.

Une longévité exceptionnelle

L’application mobile donne également à l’utilisateur la possibilité d’optimiser l’autoconsommation. La batterie a une impressionnante durée de vie de 10 000 cycles. Elle est assortie d’une garantie de 15 ans. Le M-ELV a fait ses grands débuts au salon BEPOSITIVE qui s’est tenu à Lyon, en France, du 25 au 27 mars 2025. Le système a également été exposé à Bremen, en Allemagne, les 26 et 27 mars, dans le cadre du Solar Solutions Bremen 2025.

Comme si cela ne suffisait pas, il était présent lors du salon Solar & Storage Live London 2025 qui s'est déroulé à Londres les 2 et 3 avril 2025. Plus d'informations sur atmoce.com.