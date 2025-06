Atoukoi, l’invention géniale qui calme les étourdis et les joueurs de belote de mauvaise foi 

Chaque dimanche après-midi (et parfois en semaine, soyons honnêtes), notre rituel familial est sacré : une partie de belote endiablée avec mon mari, ma fille et mon gendre. Mais, entre les « C’est atout quoi ? » de mon mari et ses tentatives d’esquive quand vient son tour de distribuer, nos parties prennent parfois des allures de sketch comique. Je joue à la belote depuis que j’ai 5 ans, cela fait donc 45 ans, que je coupe mes adversaires et je ne m’en lasse toujours pas. C’est une vraie passion qui se transmet désormais de génération en génération, même si chacun a sa petite méthode (plus ou moins orthodoxe) pour essayer de gagner. C’est là qu’intervient Atoukoi, un accessoire ingénieux conçu pour faciliter les parties de belote, manille et coinche. Créé par Jean-Noël Rigot, un passionné de cartes originaire de Flumet en Savoie, cet outil a été récompensé par une médaille de bronze au concours Lépine pour son utilité. Découverte !

Atoukoi : l’allié des parties sans accroc

L’Atoukoi est un petit chevalet en bois, doté de modules basculants, qui sert de pense-bête pour les joueurs de belote, manille et coinche. Fini les débats interminables sur l’atout ou le preneur : chaque joueur dispose de son propre Atoukoi, indiquant clairement l’atout en cours, le preneur, le donneur et le joueur qui commence. Conçu pour être intuitif, cet accessoire est adapté aux joueurs dès huit ans, qu’ils soient débutants ou confirmés. Son design épuré et sa fabrication en bois en font un objet à la fois esthétique et fonctionnel, apportant une touche d’élégance à vos parties.

Pourquoi adopter Atoukoi ?

Quand on enchaîne les parties, surtout à quatre cerveaux concentrés (ou pas), avoir un petit outil pour éviter les oublis est une bénédiction. L’Atoukoi, c’est un peu le copilote silencieux de vos parties endiablées.

Clarté du jeu : indique l’atout, le preneur, le donneur et le joueur qui commence.

Facilité d’utilisation : modules basculants simples à manipuler.

Adapté à tous : convient aux joueurs dès 8 ans , débutants ou expérimentés.

, débutants ou expérimentés. Design soigné : fabrication en bois pour une esthétique agréable.

Prix abordable : pack de 4 chevalets à 33,90 € (hors frais de livraison).

Récompensé : médaille de bronze au concours Lépine 2025.

Bref, que vous soyez un champion du capot ou un roi du dix de der, ce petit accessoire vous simplifiera la vie… et évitera bien des débats de fin de manche !

Une idée-cadeau originale pour les amateurs de cartes

Si vous cherchez une idée de cadeau pour un amateur de jeux de cartes, l’Atoukoi est une option originale et pratique. Son design en bois et sa fabrication soignée en font un objet en même temps esthétique et utile. Et si vous êtes en quête d’un présent pour la fête des Pères, le 15 juin prochain, c’est aussi une belle façon d’offrir des moments de jeu en famille (et un peu plus de sérénité autour de la table). De plus, il est disponible à l’achat sur le site officiel atoukoi.fr, et en promotion à 29,90 €* jusqu’au 15 juin inclus. Et vous, prêts à dire adieu aux oublis et à apporter une touche d’élégance à vos parties de cartes avec Atoukoi ? Que pensez-vous de cette invention ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !