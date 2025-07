Aussi étonnant que cela puisse paraitre, l’eau n’est pas la boisson qui hydrate le plus

Vous connaissez la chanson ! Sur tous les sites, y compris sur Ameli.fr, référence en matière de santé, on peut lire qu’il faut boire au moins 1,5 litre d’eau par jour ! Je pensais, par conséquent, que l’eau était le « liquide » le plus hydratant, pur, limpide et de préférence fraîche ou avec un filet de sirop de menthe : oui, l’eau plate, j’ai un peu de mal ! Je vous arrête tout de suite : non, ce n’est pas l’eau, les études sont formelles : le lait serait plus hydratant que notre bonne vieille H₂O. Mieux encore, il grimpe à la première place du podium dans plusieurs expériences scientifiques. Et, là, forcément, ma curiosité a pris le dessus. Alors, info ou intox ? Nous vous en parlions dans cet article, mais la canicule s’installe, un petit rappel ne sera pas de trop pour vous rappeler de vous hydrater. Voici un petit tour d’horizon de ces résultats étonnants… mais bien réels ! Décryptage.

Le lait, champion inattendu de l’hydratation

La première à soulever cette étrange vérité, c’est une étude britannique de 2007 menée après un effort sportif. Les résultats ? Le lait provoque moins de débit urinaire que l’eau, et l’hydratation reste positive jusqu’à cinq heures après ingestion, contre seulement une heure pour d’autres boissons. C’est ce qu’on appelle garder les pieds secs… de l’intérieur. Même scénario dix ans plus tard avec une étude d’une équipe irlandaise de l’Université de Limerick. Là encore, le lait remporte la médaille d’or : ses nutriments ralentissent la perte d’eau dans l’organisme et prolongent l’effet hydratant. On parle ici d’un combo gagnant : sodium, protéines et graisses travaillent main dans la main pour nous éviter de nous dessécher comme une tomate au soleil. Enfin, en 2016, une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a comparé 13 boissons différentes sur 72 hommes : lait entier, écrémé, thé, café, jus d’orange, soda, bière… Verdict ? Le lait (sous toutes ses formes) et les solutions de réhydratation spéciales se sont montrées les plus efficaces.

Pourquoi le lait retient mieux l’eau que l’eau elle-même ?

C’est contre-intuitif, mais logique : l’eau est évacuée rapidement, car elle n’a rien à retenir. À l’inverse, le lait contient des éléments qui prolongent la vidange gastrique et réduisent la production d’urine. En gros, votre estomac garde les liquides plus longtemps. Selon la diététicienne Melissa Majumdar, interrogée par CBS News, ce sont les électrolytes comme le sodium et le potassium, combinés aux calories, qui expliquent cet effet. Quant à l’étude de 2020 publiée dans la revue Nutrients, elle confirme les précédentes et conclut sans détour que le lait hydrate mieux… surtout le lait écrémé, champion toutes catégories.

Récapitulatif des boissons les plus hydratantes

Boisson Niveau d’hydratation Particularités Lait écrémé 5/5 Meilleur équilibre hydrique, bonne rétention Lait entier 4/5 Idem, mais plus gras Eau 3/5 Hydratation rapide, mais élimination rapide Jus d’orange 2/5 Apporte des vitamines mais sucrée Soda 1/5 Diurétique, peu recommandé Bière 1/5 Déshydratante à cause de l’alcool Solution de réhydratation 4/5 Efficace en cas de diarrhée ou effort intense

Un résultat à prendre avec précaution

Attention, boire du lait toute la journée ne vous transformera pas en oasis ambulant. Ces études, bien que sérieuses, comportent quelques limites. D’abord, elles ont été menées sur de petits échantillons (souvent moins de 10 participants), et sur des durées très courtes. De plus, le lait contient des calories, des protéines et parfois des graisses que l’eau ne contient évidemment pas. C’est, par conséquent, loin d’être idéal si l’on cherche à s’hydrater sans ajouter de charge calorique.

Enfin, les recommandations officielles restent claires : pour maintenir un bon équilibre hydrique, l’eau reste la référence absolue. Alors, team eau ou team lait ? Si vous deviez choisir la boisson idéale pour rester hydraté tout l’été, laquelle emporteriez-vous ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !