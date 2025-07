Axion, une voiture volante insolite et sans hélice, équipée de 8 moteurs à réaction

Alors que les voitures volantes passent peu à peu du rêve à la réalité, la start-up américaine FusionFlight, basée au Texas, travaille sur un appareil innovant qui ne manquera certainement pas d’attiser la curiosité. Baptisé Axion, il s’agit d’un aéronef personnel à décollage et atterrissage vertical (VTOL) qui a la particularité d’être propulsé par huit moteurs à réaction. Contrairement aux nombreux modèles que nous avons déjà pu découvrir, il ne repose donc pas sur une motorisation électrique. En plus de pouvoir transporter une personne, ce véhicule futuriste, qui pèse à vide environ 150 kg, vise à révolutionner les missions d’urgence.

Des caractéristiques impressionnantes

Héritier du JetQuad AB6, un drone à réaction conçu par Fusionflight, l’Axion repousse davantage les limites de la technologie et se veut plus performant. Il est doté de huit micro-turbines avec des tuyères à vecteur de poussée. Ces moteurs, alimentés par du diesel, du kérosène ou du Jet-A, offrent une poussée combinée de 1 097 Nm. Cela permet à l’appareil de décoller verticalement, de voler à plus de 350 km/h et de manœuvrer dans des espaces restreints. Ses deux réservoirs de 113 litres au total assurent jusqu’à 15 minutes d’autonomie. L’Axion se pilote soit manuellement à l’aide de deux joysticks assistés électriquement, soit en mode autonome en sélectionnant préalablement la destination sur une interface logicielle dédiée. Dans ce dernier cas, l’appareil gère le décollage, le vol et l’atterrissage sans intervention humaine.

Un véhicule aérien flexible

Ce qui distingue l’Axion, c’est sa flexibilité. En fonction des besoins, il peut faire office de véhicule aérien personnel, d’ambulance aérienne ou de drone de transport lourd. Il peut notamment embarquer du matériel de survie pour des évacuations dans des zones difficiles d’accès. En mode cargo, il est capable de transporter jusqu’à 80 kg de charge utile. Les huit réacteurs sont disposés en paires. En cas de défaillance d’un moteur, l’appareil pourra continuer à voler avec les sept restants, assurant une descente contrôlée. L’engin peut voler dans des conditions météorologiques difficiles et à haute altitude. Il est également capable de se poser dans des zones étroites, là où les hélicoptères échouent. Sa forme aplatie minimise la résistance à l’air et augmente ainsi la vitesse, tout en facilitant l’aménagement intérieur en fonction de l’utilisation prévue.

Qu’en est-il du prix et de la disponibilité ?

FusionFlight prévoit de produire l’Axion sur commande, avec un prix de départ unitaire d’environ 250 000 euros. Bien que ce tarif puisse sembler élevé, le véhicule pourrait séduire les passionnés de technologie, les services d’urgence et les entreprises logistiques cherchant à investir dans une solution de transport rapide et flexible. Le moins que je puisse dire c’est que ce VTOL incarne une nouvelle ère de la mobilité, où vitesse, autonomie et adaptabilité se conjuguent pour offrir une expérience aérienne inédite.

Si les essais en vol prévus pour la fin de l’année sont concluants, il se pourrait bien que l’Axion entre bientôt en production. Plus d’infos : fusionflight.com. Seriez-vous prêts à vous installer et à voler dans un tel engin ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .