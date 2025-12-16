Baby Daddy dévoile un kit mains libres pour les biberons, une invention qui ne fait pas l’unanimité

EN BREF Décembre est le mois avec le moins de naissances, juillet étant le plus populaire.

Baby Daddy est un kit mains libres pour biberons, conçu par un père américain.

Il vise à sécuriser l’alimentation sans remplacer le lien parent-enfant.

Le produit a reçu des retours mitigés malgré une conception soignée.

Les pratiques de calage de biberon sont risquées pour la sécurité des bébés. Résumé généré par IA (vérifié par NeozOne)

Saviez-vous que le mois de décembre était celui qui comptabilisait le moins de naissances, contrairement à juillet, le mois champion de l’année selon l’INSEE ? Ce n’est pas une raison pour ne pas parler des bébés, et des inventions qui leur sont destinées. Noël approche et vous serez peut-être tentés d’offrir des cadeaux « utiles » pour les parents… Biberons, accessoires de puériculture, poussette, etc., mais choisir un produit pour bébé n’est jamais anodin, surtout lorsqu’il touche à l’alimentation et à la sécurité. La DGCCRF rappelle d’ailleurs régulièrement les règles essentielles pour sélectionner des articles de puériculture sûrs, un passage obligé pour toute invention destinée aux tout-petits. Je vous ai déniché une petite invention, qui pour le moment, ne séduit pas réellement le public, mais qui pourtant, pourrait s’avérer utile. Cette invention s’appelle Baby Daddy. C’est un kit mains libres universel pour biberons, imaginé par Alden, un père américain au parcours pour le moins atypique. Son invention, présentée sur le site officiel est née d’une expérience intime, celle d’un papa solo qui voulait simplement une troisième main fiable pour nourrir sa fille, sans compromis sur la sécurité. Présentation.

Une invention née de la vraie vie, pas d’un laboratoire

Baby Daddy n’est pas un gadget sorti d’un brainstorming marketing. C’est une réponse très concrète à une situation que beaucoup de parents connaissent. Alden, ancien enfant placé, devenu entrepreneur puis père, a conçu ce support après deux années de tests, d’échecs et d’ajustements. Le principe est simple en apparence : un support universel capable de maintenir un biberon sans reposer sur le bébé, ajustable à tous les angles, et compatible avec la quasi-totalité des biberons jusqu’à 26 cl (9 oz). Mais, derrière cette simplicité se cache une vraie réflexion sur les risques du « biberon calé », que beaucoup de parents utilisent, sans l’avouer ! Et c’est évidemment plus que déconseillé, à cause des risques d’étouffement notamment. Ici, le biberon reste suspendu, et si bébé détourne la tête, il ne le suit pas. Ce genre d’inventions utiles me rappelle d’ailleurs celles dont nous vous parlions dans cet article sur une fillette de 9 ans ayant imaginé un dispositif pour éviter d’oublier des enfants en voiture. Preuve que les meilleures idées naissent souvent du vécu.

Un support pensé pour s’adapter, pas remplacer le parent

Baby Daddy insiste sur un point essentiel : ce n’est pas un substitut au lien parent-enfant. Le support est présenté comme une aide ponctuelle, une « troisième main » pour les parents de jumeaux, les familles monoparentales, ou les parents ayant une mobilité réduite. Le kit se fixe sur presque tout : lit bébé, chaise haute, poussette, table. Il est fabriqué en plastique PETG sans BPA, résistant, lavable et conçu pour supporter jusqu’à 1 kg sans fléchir. Le système de bagues interchangeables permet d’accueillir la majorité des biberons du marché, qu’ils soient en verre ou en plastique. Dans l’univers de la puériculture, les innovations pratiques ne manquent pas, comme nous vous en parlions dans cet article, reste à savoir si Baby Daddy intégrera un jour ce type de classement.

Une invention prometteuse, mais un accueil encore mitigé

Malgré une conception très aboutie et une volonté affichée de respecter les futures certifications de sécurité, Baby Daddy traverse une phase délicate. Sur les réseaux, notamment Reddit, l’inventeur a exprimé sa déception face aux premiers retours du public, parfois très durs. Après deux ans de travail, de dépôts de brevets et d’espoir, il confie douter, tout en continuant à défendre son projet avec honnêteté. Une transparence rare, qui mérite d’être soulignée.

Le saviez-vous Les pratiques de calage improvisé du biberon sont considérées comme risquées, car elles peuvent empêcher bébé de se dégager seul en cas d’inconfort ou de reflux.

Pour découvrir l’invention et se faire sa propre opinion, toutes les informations sont disponibles sur le site officiel : babydaddyholder.com. Alors, selon vous, Baby Daddy est-il une aide précieuse pour certains parents ou une invention en avance sur son temps, encore mal comprise aujourd’hui ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !