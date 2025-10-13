Baptisé SV3, ce nouveau radar détecte pour la première fois une infraction très courante

Ils sont au nombre de 4 447 selon la Sécurité Routière ! C’est, bien entendu, des radars fixes dont je vous parle ! Eh oui, nous connaissons tous les radars classiques, ces poteaux gris qui guettent nos excès de vitesse. Mais, un petit nouveau débarque en Europe : le radar SV3, surnommé « sorpassometro » en Italie. Contrairement à ses cousins, il ne se contente pas de mesurer la vitesse : il détecte désormais les dépassements interdits, une infraction courante, mais difficile à sanctionner jusqu’ici. Installé en août 2025 sur la route SS18, en Calabre, ce radar fait déjà des ravages. En France, la sanction pour un dépassement interdit est lourde : 135 € d’amende et 3 points en moins. Si le SV3 arrivait chez nous, nul doute qu’il ferait pleuvoir les contraventions et peut-être réfléchir certains conducteurs. Découverte.

Un radar plus futé que ses prédécesseurs

Le SV3 est bien plus qu’un radar à vitesse. Il associe des capteurs intégrés dans l’asphalte et des caméras HD. Lorsqu’un véhicule franchit une ligne continue, les capteurs déclenchent immédiatement l’enregistrement d’une séquence vidéo d’une quinzaine de secondes. Impossible donc de contester : l’avant et l’après de l’infraction sont filmés. En Italie, les amendes vont de 42 € en ville à 345 € hors agglomération, avec retrait de points à la clé.

Une technologie pensée pour la sécurité routière

Évolution des modèles SV1 et SV2, le SV3 améliore la qualité vidéo et permet même une analyse par intelligence artificielle. Il n’est pas déployé partout : uniquement sur des routes à haut risque (virages serrés, zones montagneuses ou lignes droites à visibilité réduite). L’objectif est clair : protéger les usagers les plus vulnérables, notamment les motards, souvent victimes de dépassements imprudents. En 2024, les amendes routières ont rapporté près de 2 milliards d’euros en Italie, mais les autorités insistent : ce radar est un outil de prévention, pas seulement une tirelire. Reste à voir si la France suivra la tendance…

Radars : de plus en plus polyvalents

Type de radar Fonction principale Ce qu’il peut aussi détecter Classique Excès de vitesse Parfois feux rouges LiDAR 3D Vitesse et distance Téléphone au volant, ceinture SV3 (Italie) Dépassements interdits (ligne continue) Analyse vidéo + preuve incontestable

Certains radars en France utilisent déjà la technologie LiDAR pour voir si vous téléphonez en conduisant. Oui, encore une raison de garder mon smartphone bien sagement rangé. Je ne me suis jamais fait prendre, mais j’avoue que cela pourrait m’arriver, et je n’en serai pas très fière, c’est un fait !

Ce nouveau radar détecte les franchissements de ligne blanche

Le SV3 marque un tournant : pour la première fois, une machine peut sanctionner les dépassements interdits, là où seuls les yeux d'un policier pouvaient agir. En ciblant une cause majeure d'accidents graves, il pourrait sauver des vies. Mais, soyons honnêtes : il va aussi remplir les caisses de l'État, comme tout radar digne de ce nom. En tant que conductrice parfois distraite, je me dis que ce genre d'innovation a au moins une vertu : nous rappeler qu'un instant d'imprudence peut coûter bien plus cher qu'une amende. Alors, à défaut d'aimer les radars, on finira peut-être par les respecter. Le SV3 n'est pas encore en France, mais il pourrait bien y débarquer vite : alors, prêt à dire adieu aux dépassements interdits ?