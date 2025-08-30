Batterie résidentielle : Anker SOLIX lance les précommandes du Solarbank Multisystem

Anker SOLIX a lancé les précommandes du Solarbank Multisystem, une nouvelle solution de stockage d’énergie résidentielle. Ce produit se démarque par son unité de contrôle centrale innovante appelée Power Dock, pensé pour augmenter significativement le taux d’autoconsommation des ménages…

Une batterie Anker Solix.
Anker Solix lance des précommandes pour son Power Dock, une solution de gestion énergétique adaptée à ses batteries Solarbank 3 Pro. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Selon TotalEnergies, durant l’année 2025, le prix de l’électricité est estimé à 0,2016 €/kWh (tarif réglementé) en France, soit des dépenses d’environ 80 €/mois pour un foyer dont la consommation mensuelle est évaluée à 416 kWh. Pour réaliser des économies, de nombreux ménages se tournent vers les panneaux photovoltaïques. Cependant, bien qu’ils permettent de réduire la consommation d’électricité provenant du réseau public de distribution, ces derniers sont nettement plus avantageux lorsqu’ils sont utilisés avec des batteries résidentielles. Actuellement, plusieurs entreprises développent des dispositifs de stockage d’énergie résidentiels toujours plus innovants pour aider les foyers à augmenter efficacement leur taux d’autoconsommation, comme Anker SOLIX. Cette société chinoise a récemment lancé les précommandes du Solarbank Multisystem, un nouveau système évolutif avec une unité de contrôle baptisée Power Dock.

Une puissance de sortie CA de 4,8 kW

Le Power Dock est la principale nouveauté du Solarbank Multisystem. D’une part, cette unité de contrôle centrale limite les pertes en convertissant en une seule fois le courant continu en courant alternatif. D’autre part, elle est capable de gérer jusqu’à 14,4 kW d’énergie provenant des panneaux photovoltaïques et sa puissance de sortie maximale est évaluée à 4,8 kW. Ce qui est nettement plus élevé que celle des batteries de balcon classiques (800 W). Pour information, à l’instar des batteries résidentielles standards proposées sur le marché, cette nouvelle station d’Anker SOLIX peut stocker l’énergie issue de panneaux photovoltaïques ou du réseau public de distribution.

Un Power Dock et des batteries Anker.
Avec un Power Dock, la gestion de votre stockage d’énergie est simplifiée. Crédit photo : Anker Solix

Une excellente capacité de stockage et d’importantes économies

Hormis sa puissance de sortie élevée, le Power Dock du Solarbank Multisystem offre aux ménages la possibilité de connecter quatre Solarbank 3 Pro et plusieurs batteries d’extension pour bénéficier d’une importante capacité de stockage. D’après Anker SOLIX, son nouveau produit peut emmagasiner jusqu’à 64 kWh d’électricité et permet à un foyer consommant annuellement entre 5 000 et 7 000 kWh de réduire ses dépenses d’environ 80 % avec un dispositif bien dimensionné. Toujours selon des estimations de l’entreprise chinoise, l’utilisation du Solarbank Multisystem permet de réaliser des économies de plus de 3 500 €/an et un ménage peut rentabiliser son investissement en seulement quatre ans, dans des conditions idéales.

Une compatibilité étendue

Si les Solarbank 3 Pro sont les solutions de stockage les mieux adaptées au Power Dock, Anker SOLIX projette de rendre son unité de contrôle compatible avec d’autres produits de sa gamme. Ainsi les Solarbank 2 Pro, les Solarbank Plus et les Solarbank 2 AC pourraient bénéficier de ce produit. Par ailleurs, pour les ménages disposant d’une voiture électrique, il est possible de connecter le dispositif au chargeur intelligent Anker SOLIX V1, disponible en version monophasé de 7,4 kW et en version triphasé de 11 kW. Grâce aux prises CEE, des chargeurs proposés par d’autres fabricants peuvent également être installés au niveau du dispositif.

Un environnement de produits Anker.
Le Power Dock de Anker Solix est une solution de gestion de l’énergie de vos batteries Solarbank 3 Pro. Crédit photo : Anker Solix

Concernant les prix, la société propose différentes options aux consommateurs. Pour acquérir un Power Dock, il faut prévoir 399 € et pour un pack comprenant un Solarbank 3 Pro, 1 898 €. Dans le cas d’un pack incluant deux Solarbank 3 Pro, le prix est de 3 397 €. À noter qu’une réduction de 25 % est appliquée par l’entreprise pour les précommandes réalisées avant le 1ᵉʳ septembre. Plus d’informations sur ce nouveau produit sur ankersolix.com. Prets à vous lancer dans l’autoconsommation énergétique avec ce nouveau produit Anker ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

ankersolix.com
