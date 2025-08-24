Beezen, l’invention française qui aspire les frelons asiatiques en quelques secondes

Je me demande souvent que deviennent certaines inventions brillantes, et même loufoques. Le problème avec les inventions, c’est que parfois de l’idée au produit, il y a plusieurs pas. Si certaines tombent fréquemment dans l’oubli, d’autres heureusement parviennent jusqu’au consommateur final. C’est le cas de Beezen, une invention française lauréate du concours Lépine 2023. Deux ans après sa participation et une forte médiatisation, que devient cette ingénieuse invention ? Je vous en dis davantage dans quelques instants.

Une idée révolutionnaire récompensée par l’or

Il y a maintenant 20 ans que la France entière mène une lutte acharnée contre les frelons asiatiques. Les plus vulnérables sont nos précieuses pollinisatrices, j’ai nommé, les abeilles. En une journée seulement, des centaines d’abeilles peuvent être décimées par une dizaine de frelons asiatiques. Face à cette menace de taille contre la biodiversité, Manuel Augusto a créé une sorte d’aspirateur pour freiner le frelon asiatique dans sa conquête de nos territoires, le fameux Beezen. Depuis le temps, il devenait urgent d’en finir avec ce nuisible, c’est donc sans surprise que cette invention a décroché l’or au concours Lépine 2023.

Que fait le Beezen ?

Concrètement, le Beezen se présente sous la forme d’une perche télescopique de 3, 4 mètres qui vient se greffer à votre aspirateur. Une bonne distance de sécurité qui permet d’éliminer le frelon asiatique et d’autres insectes nuisibles en prenant le moins de risques possible. Souvenez-vous, s’éloigner du nid est la première recommandation en cas de découverte surtout si vous n’êtes pas équipé. Beezen, est justement l’équipement qu’il fallait pour se débarrasser efficacement de ces nuisibles. Attention, cependant à ne pas succomber à la tentation d’utiliser cet appareil si on n’est pas formé. Que vaut un outil génial dans des mains inexpertes ?

Beezen : une solution écologique pour en finir avec les insectes

Lorsque j’entends bourdonner des insectes dans mes oreilles, mon premier réflexe est souvent de penser à pulvériser l’insecticide ou de brûler une spirale anti-moustiques. Mais ces solutions pas si efficaces, malgré le fait qu’elles fassent partie des habitudes bien ancrées, font plus de mal que de bien à l’environnement. Et parce qu’on n’a qu’une seule planète, je leur préfère une solution mécanique, efficace, simple et plus respectueuse de l’environnement comme Beezen. Et puis n’oublions pas que ce dernier permet de lutter en premier lieu contre les frelons asiatiques connus pour leur dangerosité.

Aujourd’hui que devient le Beezen ?

Une année après sa participation fructueuse au concours International Lepine, Beezen a franchi le cap de l’industrialisation et de la commercialisation. Il faut dire que son inventeur a bénéficié d’un partenariat avec ADBC SAS, géré par Benoît Chalmé. Un tel soutien, c’est souvent ce qui manque à la plupart des inventions qui voient le jour sans jamais atteindre le cap de l’industrialisation ni les rayons. Apiculteurs, collectivités et professionnels de la lutte anti-nuisibles, cet outil est désormais disponible sur la boutique my-beezen.fr pour une action coordonnée. J’espère vraiment que son utilisation se démocratisera et qu’on pourra bientôt se réjouir d’une France sans frelons. Alors, vous êtes Pro Beezen ou produits chimiques pour se débarrasser d’insectes indésirables ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .