Bienesis dévoile une canopée qui protège les vignes contre la grêle et les canicules

En 2023, la France comptait 789 000 hectares de vignes, représentant 16 % de la production agricole française en valeur, comme le rappelle le ministère de l’Agriculture dans son infographie officielle. Autant dire que la viticulture pèse lourd… et qu’elle souffre tout autant. D’ailleurs, l’INRAE alerte depuis plusieurs années sur l’impact du changement climatique sur la vigne et le vin, entre stress hydrique, gel tardif et canicules répétées. C’est dans ce contexte que Bienesis, une jeune start-up agritech, a imaginé La Canopée, une couverture rétractable et intelligente (prix non communiqué pour le moment), capable de protéger les rangs de vigne en quelques secondes. Une innovation prometteuse présentée en détail sur leur site officiel : bienesis.fr. Et, connaissant mon petit faible pour les inventions ingénieuses et les solutions climato-futées, je n’ai évidemment pas résisté à l’envie de m’y plonger et de vous la présenter.

Une protection pensée pour les vignes… et pour les viticulteurs

La canopée de Bienesis n’est pas une simple bâche tendue entre deux poteaux. Non, elle coche un cahier des charges ultra-précis, défini en collaboration avec les professionnels du terrain. La solution est rétractable, ne se déploie que lors d’un aléa destructeur, et se replie dans un boîtier intégré au rang pour ne pas gêner le passage des engins agricoles. C’est un peu comme si la vigne avait son propre airbag climatique, prêt à se déclencher lorsque le gel ou la grêle pointent le bout de leur nez. Et, pour couronner le tout, la Canopée se déclenche à distance, via une application mobile guidée par un outil d’aide à la décision. Quelle ingéniosité, non ?

Une technologie modulaire, robuste… et déjà testée sur le terrain

La solution s’adapte aux terrains pentus, aux sols variés et résiste à des vents jusqu’à 80 km/h. Mais, surtout, la Canopée a été testée pendant deux saisons en Bourgogne et dans le Beaujolais, montrant des gains de rendement allant de +23 % à +129 %. Une performance loin d’être anecdotique, surtout quand on connaît les pertes causées par le gel ou l’échaudage. Cette approche me rappelle d’ailleurs une autre innovation que nous vous présentions déjà sur NeozOne : les panneaux solaires qui couvrent des parcelles. Comme quoi, les vignobles inspirent décidément de belles idées pour affronter la météo qui devient, soyons honnêtes, un peu capricieuse.

Ce que la Canopée apporte concrètement : 5 atouts clés

Une protection automatique contre gel, grêle, canicule et maladies

Un système rétractable qui préserve le paysage

Un déclenchement à distance, en moins d’une minute

Une compatibilité totale avec les travaux mécaniques

Une réduction des intrants et de l’irrigation

Bienesis, une innovation auvergnate qui vise la scène internationale

Née dans les laboratoires de Michelin en Auvergne, puis portée par deux jeunes ingénieurs passionnés, Bienesis a rapidement attiré l’attention. Et pour cause : leur canopée répond exactement aux défis évoqués par l’INRAE et par des milliers de viticulteurs confrontés au changement climatique. La start-up présentera d’ailleurs son innovation au CES de Las Vegas, preuve que cette technologie pourrait bientôt protéger des vignobles partout dans le monde.

Pour plus de détails, retrouvez leur présentation complète ici : bienesis.fr. Alors, prêts à voir les vignobles français se doter d'un parapluie high-tech pour affronter les colères du climat ?