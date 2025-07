Bientôt des panneaux solaires autonettoyants grâce à cette invention alimentée par le vent

À long terme, l’accumulation de poussière engendre des points chauds sur les modules photovoltaïques, réduisant la production d’énergie solaire et, par conséquent, le rendement global de l’installation. Selon des chiffres publiés sur Orzy Énergies, en présence d’une couche de poussière légère, il peut y avoir une perte de rendement d’environ 2 % et en cas de couche importante, cela peut aller jusqu’à 8 %. C’est dire à quel point l’accumulation de poussière sur les installations photovoltaïques constitue un problème majeur. Pour pallier cela, une équipe de recherche de l’Institut des sciences et technologies de Daegu Gyeongbuk (DGIST) et de Samsung Electronics a conçu un système EDS monophasé. Un dispositif innovant qui élimine la poussière des panneaux solaires uniquement grâce au vent.

Un système EDS triphasé

L’équipe de recherche, dirigée par le professeur Juhyuck Lee et le Dr Wanchul Seung, a opté pour un système EDS triphasé, comprenant un nanogénérateur triboélectrique rotatif éolien et des électrodes EDS à structure unique. Celui-ci serait très différent du système EDS monophasé mis au point par les chercheurs du DGIST en 2024. Il est conçu pour assurer un dépoussiérage unidirectionnel, améliorant son efficacité. Ce nouveau dispositif capte l’énergie du vent et la transmet à un écran électrodynamique qui balaie la poussière des panneaux solaires. Le système monophasé, quant à lui, fonctionne en déplaçant la poussière latéralement grâce à des champs électriques et s’appuie sur la gravité pour la tirer vers le bas. D’après les scientifiques, bien que ce dernier représente une avancée majeure en matière de nettoyage autonome, son efficacité est limitée en raison de sa conception.

Un dispositif qui fonctionne de manière autonome

Hormis le dépoussiérage unidirectionnel, l’autre avantage de ce nouveau dispositif réside, selon eux, dans sa capacité à fonctionner de manière autonome, contrairement aux systèmes conventionnels qui nécessitent une source d’alimentation externe. « La haute tension triphasée générée par l’énergie éolienne permet de déplacer la poussière dans la direction souhaitée, sans nécessiter d’alimentation externe », a déclaré le professeur Juhyuck Lee. D’après ce dernier, la technologie EDS traditionnelle nécessite souvent une alimentation haute tension. Ce qui la rend très peu pratique dans les endroits reculés ou difficiles d’accès, comme les montagnes, les déserts, etc. Le système EDS triphasé, en revanche, est efficace dans des environnements difficiles et sur des sites hors réseau sans source d’alimentation externe. D’autant plus qu’il utilise le vent pour le dépoussiérage des panneaux solaires, une ressource disponible gratuitement dans de nombreuses régions. « Cette technologie réduit les coûts de maintenance des panneaux solaires et peut être appliquée efficacement dans un large éventail d’environnements », ajoute le professeur.

Un rendement de dépoussiérage de plus de 80 %

L’équipe de recherche a effectué des tests pour évaluer les performances du nouveau système et les résultats sont prometteurs. Celui-ci aurait atteint un rendement de dépoussiérage de 83,48 %, soit environ 1,6 fois plus que le modèle monophasé précédent. Par ailleurs, le générateur éolien pouvait fournir une tension allant jusqu’à 1 383 volts. Plus important encore, les panneaux solaires poussiéreux retrouvent 96 % d’efficacité grâce à l’utilisation de ce nouveau système et leurs performances restent constantes, quelle que soit leur inclinaison.

Juhyuck Lee affirme que sa conception intelligente et son fonctionnement autonome confèrent à cette technologie un avantage considérable. Elle peut non seulement contribuer à prolonger la durée de vie des installations solaires, mais également améliorer leur fiabilité dans les environnements difficiles. Vous pouvez retrouver cette étude sur sciencedirect.com. Et vous, quelles solutions utilisez-vous pour dépoussiérer vos panneaux solaires ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .