Blackview dévoile un smartphone satellitaire à moins de 500 €, le XPLORE 2 Satellite

Ah les zones blanches, le réseau absent et le coup de fil urgent à passer, vous connaissez ? Personnellement, je connais cela par cœur, le réseau 4G est détestable : je dois souvent passer mes appels depuis ma salle de bain, seul endroit potable en termes de réseau ! Blackview pourrait peut-être m’aider avec le Blackview XPLORE 2 Satellite, proposé en offre de lancement à environ 460 € au lieu de 670 € (prix d’origine). Il arrive avec une promesse simple mais puissante : rester joignable même quand le réseau terrestre rend l’âme. Pour bien mesurer l’importance de rester joignable en situation d’urgence, le service public rappelle d’ailleurs la liste des numéros d’urgence. Un rappel utile, surtout quand on découvre que ce smartphone est le premier modèle tout-terrain au monde capable d’envoyer des messages vocaux via satellite, sans réseau, sans application, et même lorsque nos proches disposent seulement d’un simple téléphone classique. Un vrai bon plan pour ceux qui aiment bouger, bricoler, voyager ou simplement avoir l’esprit tranquille. Découverte.

Communiquer sans réseau, même en zone blanche

Le XPLORE 2 Satellite inaugure une nouvelle ère : celle où un smartphone robuste devient une ligne de vie. J’avais testé le Blackview XPLORE mais ce modèle ajoute le satellite. Grâce à une technologie satellite bidirectionnelle développée avec un fournisseur spécialisé, il permet d’envoyer voix, textes et coordonnées GPS, même au cœur d’un désert ou en pleine zone blanche. Ceci me parle, je ne suis pas en zone blanche réelle, mais je n’ai pas non plus la 5G, on en est loin ! Le modèle XPLORE 2 s’utilise très simplement grâce à son alignement satellite intelligent et les messages coûtent seulement 0,20 €, largement moins cher que nombre d’appareils satellites classiques. Il couvre déjà 36 pays, et son mode SOS partage instantanément les coordonnées en cas de danger. On est clairement sur un téléphone pensé pour la sécurité, plus que pour être juste un gadget.

Une solidité qui dépasse l’imaginable

Conçu pour encaisser l’impossible, le XPLORE 2 Satellite pousse la résistance au niveau supérieur. Son double port USB étanche, une exclusivité mondiale, supprime les bouchons en caoutchouc fragiles. Certifié IP68 et IP69K, il résiste à 2 mètres d’eau pendant 30 minutes, aux jets haute pression, à la poussière : idéal pour un appareil qui se destine à l’utilisation en extérieur. En termes de résistance, il encaisse aussi des chutes de 6 mètres, des chocs importants, et même un écrasement par 500 kg sans broncher. Autant dire que même s’il tombe d’un escabeau ou qu’il glisse dans un coffre chargé, il serait toujours en vie. Il fonctionne dans des températures extrêmes de –20 à + 60 °C, a un châssis en alliage aluminium-titane et un verre Gorilla Glass 5, et s’accompagne de deux lampes torches de 467 lumens.

Ce qu’il faut retenir de ce smartphone

Messages vocaux et textes via satellite, même en absence totale de réseau

Offre de lancement : environ 460 € au lieu de 670 €

Écran AMOLED 3,2K ultra-lumineux de 6,73 pouces : lisible en plein soleil ou sous la neige

Système photo robuste : capteurs stabilisés, vision nocturne : pour immortaliser vos aventures

Batterie massive de 20 000 mAh + recharge rapide 120 W : autonomie pour plusieurs jours, voire semaines.

Processeur puissant, RAM généreuse et stockage spacieux : pour une utilisation fluide, même intense

Résistance extrême aux chocs, immersion, chutes : véritable « tank » du smartphone

eSIM intégrée, WiFi 6E, stockage ample : pour la polyvalence en voyage ou chantier

Un bon plan pour les voyageurs, bricoleurs et aventuriers de tous les jours

Si vous aimez randonner, voyager en van ou en camping-car, bricoler en extérieur, ou simplement être certain de pouvoir appeler à l’aide malgré une panne réseau, le Blackview XPLORE 2 Satellite est clairement un bon plan. À 438,17 € avec le code promo Q1VZ6R4WHKQ2 (-50 €), c’est l’occasion de s’équiper d’un appareil capable de faire bien plus qu’un smartphone ordinaire, mais un véritable compagnon d’aventure et de sécurité. Alors, ce smartphone satellite vous tente-t-il pour vos escapades, balades ou bricolages en plein air ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !