Bloc°, une brique modulaire en terre cuite inspirée des badgirs qui rafraîchit jusqu’à 9°

Deux étudiants, Andrin Stocker et Luc Schweizer ont conçu un système de refroidissement innovant qui peut rafraîchir les espaces publics. Leurs objectifs ? Répondre au problème croissant des îlots de chaleur urbains et rendre les villes plus agréables à vivre en période de chaleur extrême. Les étudiants suisses ont associé matériaux naturels et design intelligent dans la conception de ce système modulaire. Ils se seraient inspirés des méthodes de refroidissement passif comme les jarres en terre cuite, les badgirs et les termitières, capables de réguler la température et la circulation de l’air sans technologie complexe. À noter que grâce à cette invention, baptisée Bloc°, ils ont accédé à la finale du concours The James Dyson Award.

Un système de refroidissement modulaire et low-tech

Bloc° utilise l’eau, l’air et le soleil pour offrir un refroidissement naturel et réduire la température jusqu’à 9 °C par temps chaud. Les briques en terre cuite constituant le cœur du système absorbent l’eau, qui s’évapore lorsque l’air chaud est aspiré dans le système par des ventilateurs solaires. Selon les étudiants suisses, lorsque la température est supérieure à 30 °C, il consomme environ 56 litres d’eau, pouvant être alimentés par les infrastructures municipales ou par un système intégré de récupération des eaux de pluie. Son toit en forme d’entonnoir peut collecter en moyenne 24 litres d’eau de pluie par jour. C’est un système de refroidissement évolutif, mobile et économe en énergie, parfaitement adapté dans les espaces publics comme les cours d’école ou les arrêts de transport en commun.

Tests et expériences numériques et pratiques

Les étudiants ont testé de nombreux matériaux pour connaître le type d’argile le plus performant et ont finalement opté pour la terre monocuite. D’après eux, celle-ci conserve sa stabilité structurelle, tout en restant suffisamment poreuse pour un refroidissement par évaporation efficace. Pour arriver à ce concept final, Andrin Stocker et Luc Schweizer ont aussi testé plusieurs prototypes de briques, afin d’évaluer leur durabilité, les taux d’absorption d’eau et la circulation de l’air. Hormis ces tests, des expériences numériques et pratiques leur ont permis d’obtenir un système de refroidissement efficace, durable et adaptable à l’environnement urbain. Pour comprendre les proportions spatiales et le comportement du Bloc° dans des contextes urbains réels, ils ont utilisé des casques de réalité virtuelle et travaillé dans un environnement numérique à l’échelle 1:1.

Des tests prévus sur le terrain

Les concepteurs indiquent que, par rapport aux autres solutions de refroidissement, Bloc° s’adapte à divers environnements urbains et est capable de surmonter les limites de la capillarité rencontrées dans d’autres systèmes. Selon eux, c’est un système véritablement modulaire qui peut s’adapter librement en hauteur et en largeur. Les étudiants suisses prévoient à l’avenir d’effectuer des tests sur le terrain d’un prototype grandeur nature pour évaluer ses performances à long terme, notamment dans les climats humides, et améliorer davantage l’efficacité du refroidissement.

Mais ils ne comptent pas en rester là, Andrin Stocker et Luc Schweizer projettent également d’explorer de nouvelles applications, entre autres, dans des espaces intérieurs comme les halls industriels. Ils veulent faire du Bloc° une solution de refroidissement polyvalente et durable pour divers environnements à travers le monde. Plus d’informations sur jamesdysonaward.org. Que pensez-vous de ces briques en terre cuite ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .