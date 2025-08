Blue Marlin, un bateau cargo hybride propulsé par 192 panneaux solaires (35 kW)

Comme la plupart des secteurs (construction, transport, industrie…), celui maritime s’oriente de plus en plus vers des sources d’énergie renouvelables, pour répondre aux exigences de la transition énergétique. Depuis quelques années, on voit davantage de navires moins énergivores, moins polluants et à faible impact environnemental, à l’instar du vraquier Berge Olympus. Certaines compagnies exploitent des sources d’énergie durables et respectueuses de l’environnement, en vue de contribuer à la décarbonation de la filière maritime (responsable de près de 3 % des émissions de GES selon l’Organisation maritime internationale). C’est le cas de la compagnie de navigation fluviale HGK Shipping qui s’est associée à Wattlab, spécialiste néerlandais de l’énergie solaire maritime, pour créer une solution de transport fluvial hybride à énergie solaire.

192 modules solaires sur le Blue Marlin

Le système photovoltaïque de Wattlab a été installé et mis en service sur un nouveau cargo développé par HGK Shipping et Salzgitter AG, le Blue Marlin, devenu le premier navire de navigation fluviale hybride à énergie solaire. L’entreprise néerlandaise affirme que c’est le premier système photovoltaïque au monde à alimenter directement la propulsion électrique d’un cargo en énergie solaire. Selon elle, les panneaux solaires alimentent à la fois les systèmes de bord et de propulsion. Au total, 192 modules solaires alimentent en électricité le système basse tension et le système de propulsion haute tension, permettant de remplacer temporairement l’un des quatre générateurs diesel équipant le cargo, dans des conditions optimales.

Un système photovoltaïque pouvant délivrer jusqu’à 35 kW

Wattlab indique que les modules solaires ont été installés au chantier naval de De Gerlien van Tiem et que le système photovoltaïque a été mis en service en moins de deux semaines. D’après l’entreprise néerlandaise, celui-ci peut délivrer jusqu’à 35 kW dans des conditions optimales. Il est entièrement intégré au système de propulsion du cargo et fonctionne en complément des quatre générateurs diesel alimentant ce dernier. Une configuration soigneusement pensée pour éviter d’activer un générateur supplémentaire durant les périodes de forte disponibilité énergétique. « Lorsque le navire est peu chargé et descend le fleuve, nous prévoyons même qu’il puisse fonctionner exclusivement à l’énergie solaire pendant un certain temps », explique David Kester, cofondateur de Wattlab. Il ajoute également que la gestion automatisée de l’énergie améliore l’efficacité, tout en réduisant la consommation de carburant.

Un autre projet né de la collaboration entre HGK Shipping et Wattlab

Ce n’est pas la première fois que HGK Shipping et Wattlab ont collaboré sur un projet d’installation de panneaux solaires sur un cargo. Ils l’ont déjà fait sur le MS Helios, un cargo de 135 mètres de long, entré dans le Guinness World Records pour le plus grand nombre de panneaux solaires installés sur un navire de transport fluvial. Ce navire à cargaison sèche est équipé de 312 panneaux solaires, développés par Wattlab. Outre les solutions d’énergie solaire pour la navigation intérieure, ce dernier s’est aussi tourné vers les navires océaniques.

L'entreprise néerlandaise a récemment lancé une nouvelle solution d'énergie solaire pour ces types de navires, afin de réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Baptisée SolarDeck, celle-ci a été installée et testée à bord du Vertom Annette, dans le cadre d'un projet cofinancé par le Fonds pour une transition juste (FTJ) de l'Union européenne. Plus d'informations sur wattlab.nl.