Blue Sentinel, une invention pour réduire les collisions entre les trains et les animaux

Un système français inédit mêlant son et lumière pour sauver la faune et fluidifier le trafic ferroviaire : une avancée signée Élan Rail.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 25 octobre 2025
Une biche sur une voie ferrée et une balise Blue Sentinel.
ElanRail teste actuellement sa solution de balises pour éloigner les animaux sauvages des rails à l'approche d'un train. Crédit photo : ElanRail

Je l’avoue, mon amour pour les animaux m’incite toujours à regarder un peu différemment les innovations qui les concernent. Dans cet article, je vais vous parler des animaux qui meurent percutés par un train ! On ne le sait pas toujours, mais par exemple, chaque année, en France, une dizaine de personnes meurent dans des collisions avec des animaux sauvages, et jusqu’à 190 sont blessées selon un rapport du Sénat. Ces chiffres concernent uniquement les voitures, mais les trains ne sont pas épargnés : plus de 8 000 convois sont perturbés chaque année à cause d’un heurt avec un animal, d’après la SNCF Bretagne. Sangliers, chevreuils, renards ou même chiens errants, tous peuvent croiser la voie ferrée au mauvais moment. Alors, comment protéger cette faune sans bétonner la campagne de grillages et renforcer la sécurité ferroviaire ? La société française Élan Rail a peut-être trouvé la solution avec son dispositif Blue Sentinel, un système d’effarouchement connecté et écologique testé en Normandie et en Loire-Atlantique, qui affiche déjà 90 % de collisions évitées. Présentation.

Comment fonctionne Blue Sentinel ?

Derrière son nom poétique se cache une technologie redoutablement intelligente. Blue Sentinel, développé par Élan Rail, repose sur un réseau de balises connectées installées le long des voies ferrées. Leurs objectifs : protéger la faune sauvage, et éviter la collision animal-train. Ces capteurs détectent en amont l’approche d’un train, calculent sa vitesse réelle, puis transmettent l’information à d’autres balises placées sur le tronçon. Quelques secondes avant le passage du convoi, ces dernières émettent une combinaison de signaux lumineux bleus et sonores, suffisamment dissuasive pour faire fuir les animaux, mais sans les blesser ni perturber leur ouïe à long terme.

Des techniciens inspectent une balise.
Ces balises en test sur deux tronçons de 10 km auraient permis d’éviter 9 collisions sur 10. Crédit photo : ElanRail

Un véritable « son et lumière ferroviaire » au service du bien-être animal. Autonomes grâce à l’énergie solaire, les balises peuvent être remplacées individuellement et contrôlées à distance. Les premiers essais, menés sur 10 km de voie, ont permis d’éviter 9 accidents sur 10, tout en réduisant les interruptions de circulation et les réparations coûteuses. Pour une amoureuse des animaux comme moi, c’est une belle manière de concilier sécurité, efficacité et respect du vivant.

Ce qu’apporte l’innovation écologique Blue Sentinel en un clin d’œil

  • Efficacité prouvée : 90 % d’accidents évités sur les voies testées.
  • Respect animal : signaux non agressifs, effarouchement doux et ciblé.
  • Énergie verte : balises alimentées par panneaux solaires.
  • Facilité d’installation : pas de travaux lourds ni de clôtures permanentes.
  • Rentabilité rapide : retour sur investissement dès la première année selon Élan Rail.

Une innovation française au service de la sécurité et de la faune

Les animaux, ma chienne Kira, mes chattes Luna et Anouk, les chiens de mes parents Idann et Loki, ils sont plus nombreux que les humains, chez nous. Alors évidemment, je ne peux que saluer une telle initiative. Dans la forêt de la Londe, entre Rouen et Caen, la SNCF Réseau a installé 5 km de Blue Sentinel. Résultat : moins d’interruptions, plus de sérénité pour les conducteurs et des cervidés qui échappent de justesse au pire. Ce dispositif est une alternative intelligente aux clôtures souvent inefficaces et peu esthétiques déjà installées sur une partie de notre réseau ferré. Il s’inscrit dans une logique moderne de mobilité durable, où la technologie se met enfin au service du vivant.

Description du fonctionnement de Blue Sentinel.
Comment fonctionne Blue Sentinel ? Crédit photo : ElanRail

Peut-être qu’un jour, on évitera même ces tristes vidéos de trains percutant des animaux, diffusées sur les réseaux. D’ailleurs, si vous prévoyez de voyager bientôt, sachez qu’il existe une petite astuce pour payer moins cher vos billets de train à découvrir dans cet article. Et vous, pensez-vous que des dispositifs comme Blue Sentinel pourraient vraiment réconcilier progrès ferroviaire et protection animale ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
Elanrail.com
Tags
