Bluetek : une alternative écologique à la climatisation, le rafraîchissement adiabatique

Franchement, si je pouvais éviter d’entendre le vrombissement d’une clim l’été tout en gardant ma maison fraîche, je signerais tout de suite ! Et, quand j’ai découvert ce que proposait Bluetek, je me suis dit que c’était exactement le genre d’innovation qui méritait d’être connue. En effet, l’entreprise, située près de Tours, propose une technologie de refroidissement sans compresseur, sans gaz frigorigène et jusqu’à 10 fois moins énergivore ? C’est possible ! Eh oui, l’entreprise Bluetek, basée à Luynes, mise tout sur le rafraîchissement adiabatique pour remplacer la clim’ classique. Et, pour tester sa propre solution, elle n’a pas hésité : ses ateliers ont servi de cobayes grandeur nature. Résultat ? Un passage de 35 °C à l’extérieur à 27 °C à l’intérieur, sans choc thermique ni explosion de la facture. Une alternative plus douce pour les hommes… et pour la planète. Découverte.

Un air plus frais… et des ouvriers bien plus heureux

Avant l’installation des dispositifs Bluetek, il faisait aussi chaud dedans que dehors, confie l’un des employés dans une interview de France Bleu. Pas l’idéal quand on est soudeur, casque sur la tête et veste ignifugée sur le dos. Depuis, Cédric, salarié de l’usine, a presque l’impression d’avoir changé de continent : « C’est génial, ce n’est plus la même usine, j’ai l’impression d’être autre part ! » Et, on le comprend. Grâce à la climatisation naturelle, la température intérieure reste supportable, même en pleine canicule. Comment ça marche ? C’est le principe adiabatique : on fait passer l’air chaud à travers un échangeur humide, l’eau s’évapore, et l’air est rafraîchi sans avoir besoin de compresseur. Une bonne nouvelle pour la planète puisque cette climatisation n’utilise aucun fluide réfrigérant !

Moins énergivore, plus écologique et plus sain

En plus d’être plus économe en énergie, cette technologie est aussi plus douce pour la santé. Le directeur général de Bluetek, Philippe Fritzinger, insiste : “Il faut accepter de ne plus avoir 20 °C quand il fait 35 °C dehors.” Et il a raison. Car au-delà de 7 °C d’écart, le risque de choc thermique augmente, comme le rappelle l’UFC Que Choisir, dans cet article. Sans compter les économies d’eau et l’entretien simplifié : pas de fluide réfrigérant à manipuler, peu de pièces mobiles… Bref, c’est tout bénéf’. Pour plus de détails, retrouvez notre article complet sur les bienfaits de la climatisation adiabatique.

Une vraie alternative testée et approuvée

Bluetek ne se contente pas de vendre ses solutions : elle les teste elle-même dans ses locaux, et les résultats parlent d’eux-mêmes. Le modèle COOLFLOW 5000, par exemple, peut rafraîchir 5 000 m³/h avec seulement 280 W de consommation électrique. D’autres systèmes comme Adiaplay ou AdiaBOX s’adaptent aux toitures ou aux systèmes de traitement d’air, pour des installations sur mesure. Et, toujours sans gaz, sans compresseur, mais avec un maximum d’efficacité.

De quoi sérieusement concurrencer la climatisation classique. Pour en savoir plus, découvrez le site officiel de l'entreprise : bluetek.fr.