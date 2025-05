BLUETTI lance sur Indiegogo sa nouvelle batterie résidentielle et modulaire Apex 300

L’avenir du stockage d’énergie tient dans une valise (ou presque). Non, je n’ai pas perdu la tête, mais cette nouveauté technologique pourrait y contribuer ! Son nom ? BLUETTI Apex 300, une station d’alimentation électrique portable, modulaire, et franchement musclée. Officiellement lancée sur Indiegogo aujourd’hui, le 20 mai, cette nouvelle solution polyvalente combine 2 764,8 Wh de capacité et 3 840 W de puissance. Pour les amateurs de camping tout confort, d’autonomie hors réseau ou simplement d’un backup en cas de coupure, c’est une révolution en puissance. Vous recherchez une solution pour disposer d’électricité tout le temps, quel que soit le lieu, la météo, ou les circonstances, je vous invite à découvrir ce système absolument RÉVOLUTIONNAIRE ! C’est parti.

Une station d’énergie pensée pour tout (et surtout pour vous)

Ce qui frappe d’abord avec l’Apex 300, c’est sa capacité d’adaptation. On peut l’utiliser en plug & play, seule, pour alimenter une cafetière, un congélateur ou une box internet, ou bien la coupler à d’autres unités pour gérer toute une maison. Car oui, l’Apex 300 est modulaire. Avec trois unités branchées en parallèle, la puissance grimpe à 11 520 W et la capacité jusqu’à 58 000 Wh grâce aux batteries d’extension B300K. De quoi voir venir la prochaine panne de courant… ou camper à vie sans plus jamais payer de facture, ou presque ! Et, c’est justement cette flexibilité qui en fait un compagnon de choix pour les amateurs de vanlife, d’habitats légers, ou de tiny houses où chaque centimètre compte. Que ce soit pour un weekend en pleine nature ou pour assurer la continuité électrique d’un frigo de survie pendant une tempête, l’Apex 300 s’adapte à la situation.

L’allié économique qui allège la facture

L’efficacité ne se limite pas à la puissance : elle touche aussi la consommation passive. Et, là, BLUETTI frappe très fort : seulement 20 W de consommation à vide en AC, ce qui en fait l’une des stations les plus sobres du marché. Résultat ? Jusqu’à 24 heures de froid en plus dans le frigo, 2,5 fois plus d’autonomie pour un appareil respiratoire (CPAP), ou une clim qui reste éveillée pendant que vous dormez. Mais, ce n’est pas tout. Grâce à la compatibilité avec le SolarX 4K, le tout premier régulateur solaire 500 V/4 000 W, l’Apex 300 offre une rentabilité record : amortie en deux ans, selon la marque. Mieux encore, il intègre une fonction de Peak Load Shifting via l’application BLUETTI : il se recharge avec le soleil ou l’électricité en heures creuses, puis alimente votre maison aux heures pleines. Sans lever le petit doigt, vous réduisez votre facture EDF. C’est presque trop beau… et pourtant, la révolution est en marche et ce n’est pas une illusion !

Un géant solaire… dans un boîtier modulaire

La puissance solaire embarquée par l’Apex 300 est tout simplement colossale. En mode solo, chaque unité supporte 2 400 W de charge solaire, avec double contrôleur MPPT, et peut atteindre 80 % de charge en seulement 40 minutes. Et si l’on branche trois stations ensemble ? Le chiffre grimpe à 19 200 W, faisant de ce combo la plus grande station solaire micro-stockage au monde (oui, rien que ça). Cette capacité de recharge rapide est idéale pour tous ceux qui jonglent avec des courtes journées, des nuages imprévus ou des besoins énergétiques gourmands. L’Apex 300 est compatible avec la plupart des panneaux solaires du marché, ainsi qu’avec des systèmes photovoltaïques déjà installés, rendant la transition vers une énergie verte plus fluide que jamais. Et, en cas de pluie prolongée, pas d’inquiétude : en 65 minutes sur secteur, la batterie est pleine. Voilà qui change la donne pour ceux qui ne veulent pas rester à sec d’énergie en pleine session de télétravail rural.

Une station taillée pour les bricoleurs (et les amateurs de confort)

Côté installation, BLUETTI pense à tout : avec son Hub D1 et sa prise Anderson 12 V/50A, l’Apex 300 devient un vrai terrain de jeu pour les bricoleurs. Facile à intégrer dans un van, une caravane ou une cabane, il permet d’alimenter des frigos 12 V, des routeurs Wi-Fi, ou même une installation Starlink. Le tout avec 700 W de sortie DC, et sans s’encombrer de câblages complexes. Et, pour les aventuriers qui passent plus de temps sur les routes que sur le réseau, le Charger 1, un alternateur dédié, capte l’énergie perdue du moteur pour recharger la batterie en roulant (jusqu’à 560 W). C’est non seulement malin, mais carrément indispensable pour les longues expéditions ou les séjours prolongés en autonomie.

Ce qu’il faut retenir sur la BLUETTI Apex 300

Caractéristique Détail clé Capacité 2 764,8 Wh par unité (jusqu’à 58 000 Wh avec extensions) Puissance de sortie 3 840 W (jusqu’à 11 520 W en parallèle) Recharge solaire Jusqu’à 2 400 W par unité (19 200 W max avec 3 unités) Recharge secteur 100 % en 65 minutes Consommation à vide (AC) 20 W seulement Économie d’énergie Fonction Peak Load Shifting via appli BLUETTI Connectiques DIY Prise Anderson 12 V/50A, jusqu’à 700 W DC Cycle de vie 6 000 cycles à 80 % de capacité – soit jusqu’à 17 ans Technologie BLUETTI UltraCell™ + Hot-Swap 2.0 Portabilité Modules détachables + chariot pliant Sécurité et durabilité Cellules LiFePO₄ auto-grade + 33 tests CNAS

Longévité, sécurité, et vraie portabilité

Avec ses 6 000 cycles de charge garantis à 80 % de capacité, l’Apex 300 ne joue pas dans la même cour que les stations d’entrée de gamme. Jusqu’à 17 ans de durée de vie, c’est deux fois plus que de nombreux concurrents, ce qui en fait un investissement durable, autant sur le plan écologique que financier. La batterie repose sur des cellules LiFePO₄ de qualité automobile, testées et certifiées, et la technologie Hot-Swap 2.0 permet de retirer un module sans tout couper. L’autre atout, c’est la portabilité réelle : grâce à son trolley pliant, l’Apex 300 se déplace facilement entre la maison et le camping-car. Plus besoin de dédier une station à chaque lieu de vie : un seul système, modulable, suffit pour tout couvrir. C’est l’idéal pour celles et ceux qui jonglent entre vie en ville et escapades au vert.

Conclusion : un produit qui coche toutes les cases

Avec la BLUETTI Apex 300, on entre dans une nouvelle ère du stockage d’énergie : plus puissant, plus rapide, plus économe et surtout plus intelligent. C’est un système conçu pour s’adapter, durer et faire économiser de l’argent sans rogner sur le confort. Et, entre nous, un générateur solaire qui se monte comme des Lego, se recharge à la vitesse de l’éclair et dure 17 ans… c’est un peu le rêve du bricoleur écolo moderne, non ? BLUETTI offre une garantie de 5 ans sur le générateur solaire Apex 300. La campagne Indiegogo sera officiellement lancée le 20 mai à 17 h (CEST) et proposera une offre Super Early Bird limitée à seulement 1 199 $ (taxes incluses, frais de port non compris), soit une réduction de 50 %. Des remises supplémentaires sont disponibles à l’achat d’offres groupées. Et vous, êtes-vous prêt à remplacer votre groupe électrogène par une station solaire modulaire aussi futée que puissante ?