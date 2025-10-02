BLUETTI lance une batterie pour les vans aménagés et un onduleur pour les réfrigérateurs

Liberté en pleine nature ou sérénité à la maison : BLUETTI présente deux innovations énergétiques qui pourraient bien changer votre quotidien.

Une batterie pour l'alimentation électrique des vans et camping cars.
Une batterie spécialement étudiée pour les vans, camping cars, bateaux, maison isolée, pour que la panne de courant ne soit qu'un lointain souvenir. Crédit photo : Bluetti

Je suis allé début septembre à l’IFA de Berlin, l’un des plus grands salons européens consacrés aux innovations. Et, comme chaque année, j’ai déambulé dans les allées à la recherche de nouveautés capables de changer notre quotidien. Cette fois-ci, c’est BLUETTI, spécialiste bien connu de l’énergie portable et domestique, qui a attiré mon attention. J’ai eu l’occasion de tester la batterie BLUETTI Elite 100 V2, et j’en suis hyper satisfait ! C’est donc assez naturellement que j’ai voulu connaître leurs nouveautés, et justement, il y avait un produit pour les vans aménagés ! En effet, au programme : deux solutions qui ciblent à la fois les aventuriers en van aménagé et ceux qui veulent dormir tranquille à la maison, même en cas de panne de courant. D’un côté, le RVSolar 48V System, un kit d’énergie modulaire pensé pour les véhicules et les habitats hors réseau. De l’autre, le FridgePower, une batterie compacte conçue pour maintenir le réfrigérateur (et quelques appareils vitaux) en marche pendant plusieurs jours. Découverte.

RVSolar 48V System : un kit d’énergie taillé pour l’aventure

Sur le stand BLUETTI, difficile de passer à côté du RVSolar 48V System. Avec ses 6 kW (AC + DC) et son installation express en 30 minutes, il cible directement les camping-cars, les vans, les bateaux et même certaines habitations isolées. Le constructeur promet une compatibilité étendue grâce à un protocole CAN ouvert, qui accepte des batteries tierces et des panneaux solaires déjà en place. Bref, pas besoin de tout racheter : on peut greffer ce système sur son installation existante. Et, côté autonomie, on n’est pas déçu : le stockage peut grimper jusqu’à 122 kWh, soit une semaine complète sans réseau électrique.

Une batterie simple à installer pour tous les vans et camping cars. Crédit photo : Bluetti Official (capture d’écran vidéo YouTube)

FridgePower : la sentinelle discrète du réfrigérateur

Mais, BLUETTI n’a pas oublié ceux qui préfèrent rester sédentaires. Avec FridgePower, la marque propose une batterie de secours taillée sur mesure pour garder les appareils essentiels en marche. D’une capacité de 2016 Wh et avec une puissance de sortie de 1 800 W, elle suffit pour alimenter un frigo, une box internet et quelques lumières.

Mieux encore : en ajoutant trois batteries supplémentaires, l’autonomie grimpe à 8 064 Wh, soit quatre jours de tranquillité. Son format ultra-plat (75 mm d’épaisseur) lui permet de se fixer au mur ou de se glisser discrètement dans un coin du salon. En cas de coupure, le basculement se fait en 10 millisecondes seulement. Et, pour les adeptes de la maison connectée, FridgePower s’intègre avec Alexa et Google Assistant.

Présentation d'une solution de backup pour les réfrigérateurs.
Bluetti a présenté d’autres innovations lors du salon IFA dont la FridgePower Portable Power Station. Crédit photo : BLUETTI Official (capture d’écran vidéo YouTube)

Pourquoi ces solutions méritent-elles l’attention ?

Parce qu’elles répondent à deux besoins bien réels. D’un côté, les voyageurs en van savent qu’une panne d’énergie en pleine nature peut vite tourner à la galère (impossible de recharger son smartphone pour retrouver l’itinéraire, par exemple). De l’autre, à la maison, on sous-estime souvent la dépendance au réfrigérateur. Perdre son contenu après une coupure prolongée, ce n’est pas seulement rageant, c’est aussi un gaspillage alimentaire considérable. BLUETTI l’a bien compris, et propose des outils concrets, simples à installer et pensés pour durer. Alors, seriez-vous prêts à équiper votre van du RVSolar 48V System ou à protéger vos précieux glaçons avec FridgePower ? Plus d’infos : bluettipower.eu. Et vous, que pensez-vous de ces innovations ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

