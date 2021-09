BooginHead : une maman invente un cordon en silicone pour prévenir la chute du biberon et le gobelet de bébé

Lorsque nous sommes ou avons été parents d’enfants en bas-âge, nous savons tous qu’ils adorent jeter par-dessus bord leurs assiettes, gobelets et autres. Qui n’a jamais pesté contre son rejeton qui prend pour jeu de jeter son verre de la table haute ? Et on ne parle pas ici de l’assiette de nouilles qui se termine en couvre-chef ! Heureusement que de nos jours, les gobelets sont fermés et incassables.

Les innovations proviennent souvent de situations quotidiennes vécues par l’inventeur, comme c’est le cas pour Sari Davidson, PDG de la marque BooginHead, une enseigne spécialisée dans les produits pour bébés, comme les attaches-sucettes ou les gourdes réutilisables. On vous présente sa nouvelle invention.

L’entreprise BooginHead

Créée en 2007 par Sari Davidson, elle se décrit comme une entreprise certifiée appartenant à une femme, et se donne pour mission de résoudre les petits problèmes auxquels les parents, sa dirigeante la première, sont confrontés. Sari commence à fabriquer des attaches-tétines pour que les enfants ne les perdent plus au parc ou ailleurs, puis se lance dans la fabrication d’anneaux de dentition, de jouets, peluches ou masques en coton. Tous les produits BooginHead sont soumis à des tests de sécurité approfondis et sont conformes à toutes les directives CPSIA.

Sa dernière innovation

En constatant que ses propres enfants prenaient un malin plaisir à jeter leurs gobelets de la chaise haute, de la poussette ou du siège auto, elle se dit qu’il y a peut-être quelque chose à inventer; toujours dans l’optique de faciliter la vie des parents, sans opprimer les enfants !

Elle invente alors une attache polyvalente fabriquée en silicone qui cercle le contenant (verre, tasse, gobelet). L’extrémité de l’attache vient ensuite se fixer sur l’un des montants de la poussette ou de la chaise haute. A noter qu’il se dote également d’un anneau de dentition. Les attaches gobelets BooginHead répondent aux exigences de sécurité: le cordon s’installe à bonne distance du bébé pour ne pas risquer l’étranglement.

D’autres innovations en devenir

Sari Davidson explique que d’autres projets arriveraient, comme une assiette innovante qui aurait été pensée par les parents. Des brevets sont en cours de dépôt mais nous n’en saurons pas plus pour le moment. Ancienne employée du géant Microsoft, la créatrice a cumulé son poste et sa casquette de chef d’entreprise pendant deux ans. Après avoir lancé quelques projets, elle plaque Microsoft pour se consacrer à BooginHead.

Sauf erreur de notre part, l’attache gobelet n’est pas encore en vente sur BooginHead mais il pourrait l’être bientôt. En attendant, vous pouvez découvrir les autres produits de la marque.

Le marché de la puériculture en forte baisse

Selon un article paru dans Ouest France, le marché de la puériculture a subi une baisse sans précédent entre 2019 et 2020. Et ceci serait tout simplement à la baisse de la natalité déjà présente depuis 6 ans en France. La pandémie n’aurait évidemment rien arrangé : magasins fermés et autres conséquences connues. Cependant, le marché de la puériculture en ligne aurait lui, augmenté de 53% !

Pour relancer le marché, la Fédération des Jouets et de la Puériculture (FJP) demande une baisse de la TVA sur ces articles, comme c’est déjà le cas dans certains pays européens (Espagne, Portugal), elle serait donc de 5.5% au lieu de 20%. Une mesure qui permettrait également d’assurer plus de sécurité aux enfants: on regarderait peut-être moins à changer un siège auto par exemple…