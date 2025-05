Bosch dévoile le Line CX-R, un nouveau moteur surpuissant pour les vélos électriques

Avec cette nouveauté, l’équipementier allemand cible en particulier les vététistes les plus exigeants et expérimentés. Le Performance Line CX-R constitue une évolution du Performance CX lancé au troisième trimestre 2024. En fait, la lettre « R » signifie Race (ou course en français). Comme son nom l’indique, il s’agit d’un bloc ultraperformant avec 750 watts de puissance de pointe et jusqu’à 100 Nm de couple. À titre de comparaison, le Performance CX développe un couple de 85 Nm et une puissance crête de 600 watts. Par rapport à celui-ci, le Performance Line CX-R promet un niveau d’assistance maximale jusqu’à 400 % plus élevé.

Plus léger, plus performant

Comparée aux blocs lancés précédemment par Bosch, la nouvelle unité se caractérise ainsi par sa capacité à booster la puissance de sortie pour permettre aux cyclistes de franchir plus facilement de grands obstacles. En fait, le Performance CX-R est présenté comme le moteur de VTTAE le plus puissant jamais mis au point par le constructeur. Outre ses performances impressionnantes, il arbore un design qui repose sur l’utilisation de matériaux premium. La marque a notamment opté pour un boîtier en magnésium associé à un axe de pédalier en titane qui possède une grande résistance à la corrosion. On sait aussi que le système intègre des roulements à billes en céramique. Cette conception a permis de diminuer considérablement le poids du CX-R qui est de seulement 2,7 kg.

Un nouveau mode

Le Performance CX-R propose plusieurs modes de conduite afin de mieux répondre aux attentes des vététistes. Par exemple, le mode eMTB+ constitue une évolution du mode eMTB. Il améliore la réactivité du moteur, et rend donc la conduite plus fluide, grâce notamment à l’existence de capteurs qui mesurent la force de pédalage jusqu’à 1000 fois par seconde. « Le nouveau mode de conduite eMTB+ permet d’exploiter la puissance du CX-R sur les sentiers de manière contrôlée […] Grâce au contrôle dynamique — un type de contrôle de la traction intégré au nouveau mode —, la propulsion reste maîtrisée même sur les terrains exigeants, les tronçons escarpés et les surfaces mouillées », a expliqué Claus Fleischer, PDG de Bosch eBike Systems.

Quid de la disponibilité ?

Bien sûr, le CX-R propose également un mode Race. Afin d’améliorer davantage l’expérience utilisateur, le nouveau moteur destiné aux VTT à assistance électrique est assorti du nouvel écran Kiox 400C. Ce dernier est conçu pour être monté au niveau de la partie supérieure du cadre du vélo. Les premiers deux-roues à bénéficier du Performance CX-R devraient débarquer sur le marché dans le courant du second semestre 2025.

Concrètement, le moteur électrique de Bosch pourrait équiper des VTT haut de gamme des marques comme Santa Cruz, Trek et Cube, pour n'en citer que quelques-unes. Plus d'infos : bosch-presse.de.