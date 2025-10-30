BrickBoy : un kit qui transforme la Game Boy LEGO en console de jeu 100 % fonctionnelle

Noël approche à grands pas, et les fans de retrogaming vont adorer ce qui va suivre, mon frère Maxime, 26 ans, en tête de liste ! Si vous avez craqué pour la Game Boy LEGO, sortie cette année, vous allez adorer la voir prendre vie. Le projet BrickBoy, disponible sur Kickstarter, propose un kit à 119 € (livraison prévue en mars 2026) qui transforme votre construction LEGO en console 100 % jouable. Sans soudure, sans tournevis, et en moins de dix minutes ! Le concept est simple : un petit module électronique vient se glisser dans la console pour remplacer l’écran LEGO par un vrai écran LCD et simuler les boutons via des capteurs magnétiques. Le résultat ? Une Game Boy qui n’a plus seulement fière allure sur votre étagère, mais qui fait aussi tourner Tetris ou Pokémon. Et, entre nous, pour tous ceux qui ont grandi avec le doux bip-bip de la Game Boy originale, c’est un vrai retour dans le passé. Découverte.

BrickBoy : l’émulation à la rescousse du plaisir rétro

Avant de vous présenter cette idée géniale, sachez que j’en ai parlé à mon frère, passionné de LEGO et de retrogaming (il possède toutes les PlayStation, la Game Boy Color et la Switch). Et, il a dégainé sa carte bleue Remarquez, il avait déjà testé le LEGO X-Mansion des X-Men, je n’ai pas été étonnée ! Revenons à ce petit objet formidable. Concrètement, BrickBoy s’inscrit dans une longue lignée d’initiatives qui célèbrent le rétrogaming, cette passion pour les consoles et les jeux des années 80 et 90. Une étude publiée dans Media and Communication (Cogitatio Press) montre d’ailleurs que la nostalgie joue un rôle essentiel dans le succès de cette tendance. Et, c’est bien ce que prouve BrickBoy : il combine l’émotion du jeu rétro avec la créativité des briques LEGO.

Côté technique, trois versions du kit existent :

Essential Kit : version basique pour jouer aux jeux Game Boy classiques en noir et blanc (2 piles AAA).

Gamer Kit : compatible Game Boy, Color et Advance, avec audio Bluetooth, batterie rechargeable et rétroéclairage.

Collector’s Edition : pensée pour les vitrines, avec alimentation USB et mode exposition.

Simple, malin et sans fil : un bel hommage à l’époque où un câble Link suffisait à relier deux mondes.

Le rétrogaming, entre authenticité et modernité

Cette idée de rendre jouable une console LEGO n’est pas totalement nouvelle. Nous vous en parlions dans cet article : certains créateurs, comme NatalieTheNerd, avaient déjà réussi à bricoler des versions jouables à la main. Mais BrickBoy pousse le concept beaucoup plus loin, avec une solution plug-and-play grand public. Dans le monde du rétrogaming, le débat reste ouvert : vaut-il mieux privilégier l’authenticité (les vraies cartouches, les circuits d’origine) ou la modernité (l’émulation, la facilité d’accès) ? BrickBoy choisit la seconde voie, comme d’autres innovations dont nous parlions ici ou encore là. Et, si vous partagez la même passion que mon frère, sachez que la France regorge d’associations dédiées au rétrogaming justement. Ainsi la Retro Gaming Connexion ou encore Rom Game recensent les événements et clubs où l’on parle pixels, manettes et souvenirs 8 bits.

Quand le rêve LEGO rencontre la nostalgie Nintendo

Ce mariage entre LEGO et Nintendo n’est pas anodin : ces deux marques ont façonné des générations entières. BrickBoy réussit à faire ce que beaucoup rêvaient enfants : voir leur console en briques s’allumer pour de vrai. Et, si certains puristes crieront au sacrilège, d’autres (dont moi) y verront un fabuleux clin d’œil à notre enfance. D’ailleurs, si la campagne Kickstarter continue sur sa lancée (plus de 224 000 € récoltés en 24 h), il y a fort à parier que les nostalgiques et les curieux se bousculeront pour rejouer à Super Mario Land dans une console LEGO flambant neuve.

Et vous, seriez-vous tenté de transformer votre Game Boy LEGO en console fonctionnelle ? Soutenez le projet sur Kickstarter.