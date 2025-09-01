Brisk It Zelos 450 : cet étonnant barbecue à pellets intègre une IA, et c’est plutôt malin

Les vacances d’été touchent à leur fin, mais l’été indien, lui, se profile à l’horizon, la saison des barbecues n’est donc pas terminée. Mais, qui n’a jamais mangé des merguez calcinées ou des cuisses de poulet, un peu trop dorées ? Grâce à l’invention que je vais vous présenter, ces mésaventures appartiendront désormais au passé ! Imaginez un barbecue qui ajuste la température tout seul, envoie une alerte quand il faut arroser les ribs, et vous concocte une recette rien qu’à partir d’une photo de courgette. Eh bien ce n’est plus un rêve de geek affamé. C’est une réalité signée Brisk It avec son nouveau Zelos 450 Smart Grill, dévoilé lors du CES 2025 de Las Vegas. Proposé à 449,99 $, soit environ 420 €, ce barbecue à pellets 100 % bois, mise sur l’intelligence artificielle pour simplifier l’art du gril. Et, avec ses 2900 cm² de surface de cuisson (450 in²) et sa connectivité Wi-Fi, il promet des repas savoureux sans lever le petit doigt… ou presque ! Un vrai bijou de technologie culinaire, dont on espère vite l’arrivée en Europe. En attendant, petit tour du propriétaire… et du jardin. Découverte !

Un barbecue aussi malin qu’un chef étoilé

Le Zelos 450, c’est un peu le barbecue nouvelle génération pour ceux qui rêvent de viandes tendres sans passer trois heures à surveiller les braises. Grâce à l’intelligence artificielle Vera 2.0, il gère tout : cuisson, température, rappels (oui, même pour vaporiser un peu d’eau sur votre gigot), et peut même s’adapter si vous oubliez l’étape. En plus, il est capable de générer une recette personnalisée à partir d’une simple photo d’ingrédient via son appli mobile. Vous montrez une carotte ? Il vous propose un plat. Magique et un brin bluffant. Côté pratique, la température est réglable de 74 à 260 °C, idéale pour tout faire : fumer doucement un saumon ou saisir un steak saignant. Et, le tout, en un clic, grâce à une interface simplifiée, mais efficace.

Une innovation accessible pour les pros comme les débutants

Si vous hésitez encore entre un barbecue classique ou une version connectée, le Zelos 450 a un atout de taille : son petit prix. Là où la concurrence pour un appareil similaire débute à plus de 750 €, lui reste sous la barre des 450 €. Son design compact convient parfaitement aux terrasses urbaines ou petits jardins, et il ne sacrifie rien à la performance. C’est l’option idéale pour les néophytes du grill autant que pour les fans de technologie culinaire. Et surtout, il supprime l’angoisse du « est-ce que c’est trop cuit ? ».

Ce qu’il faut retenir sur le Brisk It Zelos 450.

✅ Atouts ❌ Ce qu’il évite Cuisson automatisée par IA Surveillance permanente des braises Recettes personnalisées via photo Ratés de cuisson improvisés Contrôle à distance via Wi-Fi Aléas météo ou retard impromptu Design compact, idéal petit espace Encombrement des barbecues XXL Moins de 450 € Coûts élevés des autres modèles

Une techno au service de la convivialité… et du goût !

Ce barbecue n’est pas qu’un gadget. Il s’inscrit dans une tendance plus large : celle de rendre la cuisine plus inclusive, plus intuitive, et surtout moins chronophage. Avec son pilotage à distance via appli mobile, on peut lancer une cuisson depuis son transat ou en plein apéro sans perdre une minute. Il suffit de charger les pellets, choisir la recette, et Vera s’occupe du reste. Et, si vous êtes du genre à oublier votre côte de bœuf pendant que vous bavardez ?

Le Zelos vous sauve la mise en ajustant la température automatiquement. En plus, grâce au Zelos 450, vous gagnez du temps pour être avec vos invités, plutôt qu’enchaîner les allers-retours entre le salon et la grille fumante. Pour davantage de détails, retrouvez le site officiel Brisk It ici. Et vous, seriez-vous prêt à confier vos grillades à une intelligence artificielle comme celle du Brisk It Zelos 450 pour 420 € ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !