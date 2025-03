Broyeur Castor, l’invention d’un broyeur de végétaux écologique et 100 % manuel

Quand on aime son jardin, on aime le voir bien entretenu. Mais, dès qu’il s’agit de s’attaquer aux tailles d’arbustes, aux petites branches qui s’accumulent ou aux haies qu’il faut raccourcir… c’est une autre affaire. Et encore plus quand on s’aperçoit que tout ce joli tas de verdure va finir… à la déchetterie. Des allers-retours en voiture, des sacs de déchets verts à charger, décharger, et parfois une bonne file d’attente pour couronner le tout. J’avoue que lorsque mon père m’annonce qu’il va tailler les haies le weekend, j’ai souvent une activité prévue ! Et, justement, ce constat, l’inventeur du broyeur Castor I, l’a fait aussi : c’est pénible les déchets verts, surtout depuis que l’on ne peut plus les brûler ! Son idée ? Un broyeur sans moteur, sans bruit, entièrement manuel, pour réduire les déchets verts à la force du poignet, sans gaspiller d’énergie, ni déranger les voisins. Découverte.

Adieu moteur, bonjour muscles (mais pas trop)

Le broyeur Castor I, c’est le retour à la nature, loin des odeurs d’essence et des bruits de moteurs des outils de jardin. Eh oui, il fonctionne sans électricité, sans carburant, juste grâce à votre force musculaire. Et, encore, ce ne sera pas si difficile que cela ! Car, malgré son fonctionnement simple, il ne manque pas de puissance : il accepte des branches jusqu’à 3 cm de diamètre, avec des débits réguliers de 10 cm de long, parfaits pour faire du paillage ou de l’allume-feu.

Mais, quel est le petit secret du broyeur manuel Castor I ?

Ne cherchez pas trop loin, l’inventeur a eu l’idée ingénieuse d’intégrer un système malin à deux rotors à couteaux, reliés par engrenage. Résultat : les branchages sont entraînés automatiquement, et l’effort reste raisonnable : il suffit de pédaler doucement la roue, et le Castor fait le reste. La puissance musculaire maximale nécessaire est estimée à 200 watts… donc oui, même après un bon goûter, ça passe. Et, en plus, vous faites un peu d’exercice physique : le top, non ? De plus, il est silencieux, vous pouvez en conséquence l’utiliser le dimanche matin, sans risquer de déclencher une révolution dans le voisinage. Et avec ses roues gonflables, il se déplace sans mal au fond du jardin. Plus besoin de tirer une rallonge de 25 mètres ou de porter un engin de 40 kg. Le Castor, lui, se laisse promener gentiment.

Une invention née du bon sens

À l’origine de cette invention, il y a surtout du bon sens et un ras-le-bol assumé. Pourquoi faire 15 km en voiture pour jeter des branches, quand on peut les transformer sur place et les réutiliser au jardin ? Damien Ligouy, son inventeur, l’a pensé pour les particuliers comme pour les collectivités qui souhaitent adopter des gestes plus sobres et valoriser leurs déchets verts directement à la source. Alors, vous aussi, tenté(e) par ce broyeur manuel futé, découvrez-le sur le site officiel : Technirobuste ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .