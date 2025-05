BYD dévoile la Battery-Box HVB (89,07 kWh), sa 4ᵉ génération de batteries résidentielles

Selon un classement réalisé par SMM (Marché des métaux de Shanghai), BYD se positionne à la quatrième place des entreprises ayant réalisé le plus d’expéditions de batteries de stockage en 2024, après CATL, EVE et Hithium. Pour accélérer sa croissance et gagner davantage de part de marché, le fabricant chinois propose régulièrement des produits innovants, notamment dans le domaine des batteries résidentielles. Lors de l’édition 2025 du salon The Smarter E Europe, il a dévoilé la quatrième génération de ses solutions de stockage d’énergie, à savoir la Battery-Box HVB (High Voltage Blade). Elle se démarque, entre autres, par sa capacité à stocker une plus grande quantité d’énergie que les précédentes batteries domestiques de l’entreprise.

Un système de stockage bénéficiant d’une excellente densité énergétique

Comme nous l’avons dit précédemment, la capacité de stockage de la Battery-Box HVB est nettement plus élevée que celle des autres batteries domestiques de BYD. Sa densité énergétique gravimétrique est estimée à 108,8 Wh/kg. Ce qui est d’environ 50 % plus importante que celle de la HVM. Par ailleurs, sa densité énergétique volumétrique est de 162,88 Wh/L, soit une augmentation de plus de 139 % par rapport à cette dernière. Il est à noter qu’à l’instar des autres solutions de stockage de BYD, la HVB est modulaire. Sa capacité minimale est de 5,9 kWh, mais elle peut aller jusqu’à 29,6 kWh, en empilant 10 modules. Pour les logements nécessitant une plus grande quantité d’énergie, il est possible de connecter trois Battery-Box de 29,6 kWh pour bénéficier d’une capacité de stockage de 89,07 kWh.

La technologie Blade pour un niveau de sécurité élevé

Si la Battery-Box HVB a une meilleure capacité de stockage que la HVM ou la HVS, c’est en grande partie grâce à la technologie Blade de BYD. Cependant, il faut savoir que celle-ci n’augmente pas uniquement la densité énergétique. Elle garantit également un niveau de sécurité plus élevé, en améliorant la stabilité mécanique du système de stockage d’énergie, son comportement thermique et sa résistance aux conditions extrêmes. Lancées en 2020, les batteries Blade sont des accumulateurs LFP (lithium-fer-phosphate) optimisés et destinés, en premier lieu, aux voitures électriques de BYD. Selon le fabricant, elles sont les seuls dispositifs de stockage d’énergie qui ont passé le test de pénétration des clous sans aucune émission de fumée ni signe d’incendie.

Des améliorations au niveau des précédentes batteries de BYD

Lors du salon The Smarter E Europe, BYD a présenté sa nouvelle batterie résidentielle, mais aussi les versions améliorées de la HVS et de la HVM, à savoir la HVS+ et la HVM+. Le fabricant a annoncé qu’il a mis à jour le BCU de ces deux dispositifs de stockage d’énergie pour le rendre similaire à celui de la HVB, sans modifier la technologie de base. D’autre part, il a déclaré que des améliorations ont été apportées au niveau de l’application et de la configuration des batteries.

Pour information, l’entreprise BYD a déclaré qu’elle occupe actuellement la première place en Allemagne et la troisième position en Europe, dans le domaine des solutions de stockage d’énergie. D’autre part, elle a affirmé avoir expédié plus de 12 GWh dans plusieurs pays. Plus d’informations sur bydbatterybox.com. Saviez-vous que BYD fabriquait aussi des batteries résidentielles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .