ByFusion transforme le plastique non recyclable en brique de construction pour les maisons

Ah le béton ! Il est partout autour de nous, et c’est l’une des matières les plus polluantes qui existe… Une autre matière très polluante est présente en masse sur notre Planète : le plastique évidemment ! Saviez-vous qu’au niveau mondial, 15 % des déchets plastiques sont collectés pour être recyclés, 25 % sont incinérés et 60 % sont mis en décharge selon notre-environnement.gouv.fr ? Ces déchets plastiques se retrouvent aussi dans les océans, créant même un 7ᵉ continent, vortex de déchets du Pacifique Nord. Alors quand une start-up californienne baptisée ByFusion propose de remplacer le béton par des briques faites à partir de déchets plastiques non recyclables, forcément, j’applaudis.

Ces blocs, appelés ByBlock, se vendent environ au même prix que les blocs de béton classiques, avec la promesse de produire jusqu’à 83 % d’émissions de CO₂ en moins. Dans cette start-up, le « déchet plastique » est transformé en matériaux de construction. Et, comme nous vous en parlions déjà dans cet article, ces briques s’assemblent comme des Lego et pourraient bien révolutionner nos chantiers. Découverte.

Comment fonctionne la magie du ByBlock ?

ByFusion a mis au point une machine, le Blocker System, qui compresse des déchets plastiques hétéroclites (sacs, stylos, brosses à dents…) grâce à la chaleur et à la vapeur. Pas de combustion, pas de produits chimiques, pas d’additifs. Résultat : un bloc de 10 kilos, solide, dense et prêt à remplacer une brique de béton traditionnelle. Et, le plus fort, c’est que 10 kilos de plastique donnent un bloc de 10 kilos : zéro perte dans le processus. Pour la planète, c’est tout bénéfice. La start-up espère ainsi recycler 100 millions de tonnes de plastique d’ici à 2030.

Mieux qu’un béton classique ?

Le ByBlock ne se contente pas d’être écolo. Il offre aussi des atouts très pratiques pour le secteur du bâtiment : il s’assemble rapidement, sans mortier, grâce à un système d’emboîtement, et se renforce par de simples tiges filetées. Résultat : les chantiers seraient 54 % plus rapides qu’avec du béton classique. Pas besoin d’être ingénieur pour comprendre que du temps gagné, c’est aussi de l’argent économisé. Et, quand on sait que les blocs sont résistants aux chocs, cela réduit encore le gaspillage. Bref, le ByBlock ne joue pas seulement la carte verte, mais également celle de l’efficacité.

Déjà testé sur le terrain

Loin d’être un simple concept marketing, le ByBlock a déjà été utilisé dans plusieurs projets pilotes. À Kauai, à Hawaï, la fondation Surfrider a construit un pavillon sportif entièrement composé de ces blocs. Chaque module correspond à l’équivalent de 555 bouteilles plastique et le bâtiment, plusieurs années après sa construction, est toujours debout sans faiblesses. Aux États-Unis, certaines villes comme Tucson (Arizona) l’expérimentent aussi pour créer des bancs publics, et envisagent même des logements temporaires pour sans-abri.

Autant dire que l'innovation intéresse autant les municipalités que les associations. Comme le souligne France Info, il ne s'agit pas encore de concurrencer le béton à grande échelle, mais les perspectives sont prometteuses. Pour en savoir plus, consultez le site officiel de ByFusion.