Cactile dévoile 2 nouvelles tuiles pour récupérer et stocker l’eau de pluie sur le toit

La récupération de l’eau de pluie est une pratique qui existe depuis longtemps. Elle permet de diminuer les dépenses mensuelles et d’économiser l’eau potable. En faisant baisser la pression exercée sur les ressources en eau douce, telles que les nappes phréatiques et les rivières, elle contribue à la protection de l’environnement. Par ailleurs, cette technique peut, dans une certaine mesure, limiter les risques d’inondation en réduisant le ruissellement. Avec la Cactile, l’inventeur français Jean-Baptiste Landes veut révolutionner la façon dont on récupère et stocke l’eau de pluie. Il s’agit d’une tuile spécialement conçue à cet effet. Brevetée, cette solution révolutionnaire peut emmagasiner jusqu’à 40 litres d’eau par mètre carré (m²).

Adaptée aux toitures en pente

La tuile Cactile est conçue pour les bâtiments avec toiture en pente. Sa conception ingénieuse lui permet de récupérer presque toute l’eau de pluie qui ruisselle sur un toit. Jean-Baptiste Landes promet une capacité d’absorption allant jusqu’à 96 %. Pour atteindre un tel taux, la Cactile est notamment en mesure de ralentir la vitesse d’écoulement de l’eau sur la toiture. La collecte de cette eau est rendue possible par des fentes qui ont également pour fonction d’empêcher la pénétration des déchets et des feuillages dans le réservoir de stockage intégré. Comme vous l’aurez compris, la Cactile n’est pas seulement une tuile absorbante, il s’agit aussi d’une tuile stockante !

Un faible poids

Le faible poids de la tuile permet de stocker l’eau directement au niveau de la toiture. Avec une masse surfacique de seulement 20 kg/m², soit de 60 kg/m² lorsque le réservoir est rempli d’eau, le système Cactile s’annonce plus léger que les tuiles conventionnelles qui peuvent afficher jusqu’à 70 kg/m². Outre sa pose facile, cette tuile innovante made in France réduit les coûts dans la mesure où son déploiement se fait sans travaux de VRD (Voiries et Réseaux Divers) vu que l’eau de pluie est stockée juste en dessous du toit.

Deux nouvelles versions en préparation

Grâce à sa large capacité de stockage, la Cactile contribue aux efforts de préservation des ressources en eau douce et potable. L’eau de pluie peut effectivement servir à l’irrigation, au nettoyage et à la toilette. Bref, il s’agit d’un système qui permet d’éviter le gaspillage des ressources naturelles et de lutter ainsi contre le changement climatique. À noter que le designer français et son équipe prévoient de lancer deux nouvelles tuiles en 2026.

Le modèle Pereskia est décrit comme une « tuile au design unique pour des projets immobiliers exceptionnels ». De son côté, le modèle Saguaro est un système de couverture à tasseaux qui, comme le Pereskia, est adapté aux projets de rénovation. Plus d’infos : cactile.fr. Connaissiez-vous cette tuile innovante capable de récupérer et de stocker l’eau de pluie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .