Cactile dévoile l’Opuntia, une clôture capable de récupérer et de stocker l’eau de pluie

La clôture Opuntia, inventée par Cactile, a été pensée pour habiller les extérieurs, mais également pour récupérer, stocker et distribuer l’eau de pluie. Cette invention permet de mettre en place des réserves d’eau pour le jardin ou le potager. En effet, l’entretien d’un jardin de 100 m nécessite en moyenne 2000 litre d’eau/an. Une eau potable qui a cependant un impact sur votre facture surtout par temps chaud. Pourtant, certaines tâches n’exigent pas nécessairement l’utilisation d’eau potable. N’oublions pas que la production de cette dernière demande de l’énergie dans les centres de traitement et même pour son acheminement dans le réseau. Opuntia vous permet donc de gérer les besoins en eau de vos espaces extérieurs en toute autonomie. Ainsi, l’eau récupérée par le toit peut servir uniquement au besoin de la maison. Découvrez comment Cactile veut transformer les maisons et les bâtiments en « Cactus ».

Un produit éco-conçu

Éco-conçue et fabriquée en France, cette clôture contient des réservoirs intégrés d’une capacité de 80 L /m qui lui permettent de récupérer, stocker et distribuer de l’eau dans les espaces extérieurs. On peut ainsi se passer de cuve d’eau gênante sur une parcelle et de l’utilisation d’arrosoir manuel. Cet habillage extérieur de nouvelle génération est donc à la fois esthétique, économique et écologique. Opuntia est personnalisable à l’infini. Un matériau, une hauteur ou une couleur en particulier ? Chaque propriétaire y trouve son compte ! Par ailleurs, il est possible de végétaliser votre clôture et de séparer des réservoirs s’il y a mitoyenneté.

Avantage de cette clôture stockante

Opuntia se caractérise par son design très esthétique et sa potentialité à récupérer de grandes quantités d’eau. Comptez jusqu’à 3 000 litres pour une clôture de 35 m environ. Avec sa conception simple qui ne nécessite aucun équipement comme une pompe et une consommation d’énergie, Opuntia est aussi économique. Aussi aucun frais d’entretien n’est à prévoir après installation. Concrètement, cet habillage permet d’arroser des végétaux directement à leurs pieds, de nettoyer les allées, laver des outils de jardinage et même de faire le plein des piscines.

Comment Opuntia récupère l’eau de pluie ?

Tout commence par l’installation ! D’abord, la mise en place des poteaux, ensuite l’installation des réservoirs, le raccordement à la gouttière et enfin la pose de l’habillage. Le raccordement à la gouttière permet à cette clôture de récupérer de l’eau directement. Cette dernière est par la suite stockée dans les réservoirs intégrés. La distribution de cette eau est ensuite possible grâce à un tuyau situé au bas d’OPUNTIA pour arroser des zones précises.

Pour optimiser l'utilisation d'eau et connaître la quantité stockée, votre clôture est liée à une box. Si vous doutiez encore de l'utilité de cette innovation, pour information, cette clôture a conquis l'association ETRE et Tarn Habitat dans le cadre du projet « bien vivre ensemble » pour arroser leur jardin aménagé.