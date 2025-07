Camperkit, un étonnant set 10 en 1 pour les amateurs de camping et de vanlife

La conception modulaire est résolument le moyen de faire du nomadisme en emportant l’essentiel sans s’encombrer. Aecooly proposait sur Kickstarter un kit de camping pour simplifier la vie des amoureux du plein air. Sur la plateforme de financement, les contributions vont bon train, car engagé sur un objectif de 1911 dollars (soit environ 1640 €), ce kit a explosé les compteurs. En effet, le projet a récolté 99 976 dollars (soit plus de 85 700 €) et conquis 479 contributeurs. L’objectif est largement atteint, malheureusement, vous n’avez plus la possibilité de faire partie des 500 participants attendus, car la campagne à pris fin. Permettez-nous tout de même de vous parler en détail de ce kit.

Camperkit, le parfait kit du camping

Conçu par Aecooly, le camperkit se veut littéralement être le nouveau kit de camping. Il occupe les fonctions de plus de 10 outils outdoor indispensables des campeurs. De l’indispensable lampe torche à la pompe à air pour gonfler votre matelas de couchage. Camperkit vous accompagne ainsi dans toutes les situations propres au camping comme l’allumage du feu en extérieur sans craindre la menace du vent. Avec ce kit, plus besoin de chercher où vous avez bien pu mettre le briquet ou de passer un camping sous la chaleur, car vous avez oublié le ventilateur sur la table. Vous allez pouvoir alléger votre sac à dos qui doit souvent se transformer en caverne d’Alibaba qu’il faut cependant ranger et déranger.

Fonctionnalités pratiques du Camperkit

Ce gadget 11 en un possède concrètement un module Jet Fan, High speed fan et camping fan permettent d’attiser un feu de camp, se rafraîchir personnellement ou ventiler toute une tente. Un module Flight light est disponible pour vous permettre d’avoir une lampe torche à porter de main avec trois modes d’éclairage : la lumière constante, le stroboscope pour vos projections et le SOS. Le camperkit ne pouvait pas ignorer l’une des fonctions les plus importantes pour les nomades très connectés à savoir la fonction chargeur. Il peut donc recharger vos appareils compatibles avec le câble USB de type C. Un module alarme y est même intégré permettant de détecter et de dissuader les intrus y compris les animaux.

Comment fait-il pour passer d’un module à l’autre ?

Il faut savoir qu’Aecooly a bien pensé son camperkit avec un design épuré et une palette de couleurs harmonieuses pour que chaque module s’emboîte parfaitement au système de base. Pour passer d’un module à l’autre, il comprend une structure magnétique, un contrôleur intelligent grâce auxquels se connectent les modules. Le tout est garanti Waterproof pour assurer sans risque ses fonctions outdoor et facile à transporter.

Les concepteurs ne s'arrêtent pas là, car ils ont l'ambition d'ajouter de nouveaux modules pour devenir le compagnon de toutes les situations du quotidien. Vous ne pouvez plus contribuer à ce projet, mais vous pouvez vous rendre sur Kickstarter ou sur le site officiel pour en savoir plus.