CargoMate, l’invention d’un porte-bagages de vélo qui se clipse et se déclipse sans outil

Lorsque l’on parcourt la ville à vélo, la question du porte-bagage est essentielle ! Qui n’a jamais galéré avec un colis posé à cheval sur le guidon ou coincé entre les genoux ? Dans ce domaine, les innovations ne manquent pas, et cette fois-ci, c’est un produit imaginé par la marque allemande The Outsider Team baptisé le CargoMate, et disponible en précommande sur Kickstarter au prix de 69 € (au lieu de 99 €). Un petit descriptif rapide, avant d’entrer dans les détails : à peine 670 g sur la balance, compatible avec la majorité des vélos urbains, il se fixe en moins de 30 secondes sur le guidon et peut supporter jusqu’à 5 kg de charge. L’idée ? Éviter l’encombrement permanent des porte-bagages fixes, tout en gardant la possibilité d’improviser une virée en deux-roues bien chargée. Une invention maligne, déjà nommée aux Eurobike Awards, et qui nous fait sérieusement de l’œil. Présentation.

CargoMate, le roi de la métamorphose express

On ne va pas se mentir, installer un porte-bagages classique, c’est souvent une épreuve de mécanique improvisée et de jurons retenus. Avec le CargoMate, tout change. Il suffit de placer deux crochets caoutchoutés sur le guidon, de passer une sangle sous la potence, une autre autour du tube de direction… et hop, c’est parti. Pas besoin d’outils, ni de prise de tête. Une fois fixé, le rack propose une plateforme textile imperméable, bordée de six œillets reliés par un cordon élastique pour bien caler la charge. Et, quand on n’en a plus besoin ? Il se détache aussi vite qu’il s’installe, se glisse dans un sac, et vous rend votre vélo comme il l’était à l’origine.

Un design souple, malin… et très personnalisable

Là où le CargoMate marque des points, c’est aussi sur son look. Parce que quitte à avoir un vélo stylé, autant que l’accessoire suive. Disponible en argent poli ou noir mat, avec six couleurs de tissu et neuf teintes de sandow, il s’adapte à toutes les envies. Vous pouvez même ajouter des sangles de maintien et des mousquetons, pour le côté baroudeur organisé. Le tout sans percer, sans visser, sans se plaindre. Niveau compatibilité, le rack est pensé pour tous les vélos avec guidon droit et n’exige aucune modification permanente.

Ce qu’il faut retenir du CargoMate

Prix de lancement : 69 € sur Kickstarter (prévu à 99 €)

Installation en 30 secondes chrono, sans outil

Poids : 670 g, capacité de charge : jusqu’à 5 kg

Fixation universelle pour la majorité des vélos urbains

urbains Personnalisable : couleurs, tissus, cordons, accessoires

Nomination aux Eurobike Awards 2025

Système simple et robuste avec crochets, sangles et cadre inox

Fabriqué par The Outsider Team

Déjà soutenu par de nombreux backers sur Kickstarter

On résume tout ça avec une petite infographie, pour ceux qui préfèrent les images à la lecture :

Le CargoMate semble cocher toutes les cases pour les cyclistes qui doivent transporter de petits colis, mais qui ne souhaitent pas un porte-bagage à demeure ! Plus d’informations : sur Kickstarter. Et vous, seriez-vous prêts à adopter ce porte-bagages aussi discret que pratique ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .