Carrier va intégrer des batteries dans ses climatiseurs pour soulager le réseau électrique

Le groupe américain spécialisé dans les solutions de climatisation, de chauffage et de ventilation Carrier, prévoit d’intégrer des batteries dans ses systèmes CVC pour soulager le réseau électrique. Son objectif ? Équiper ses climatiseurs centraux d’une batterie capable de se recharger lorsque l’énergie est abondante et de prendre en charge le fonctionnement des appareils lorsque le réseau est sollicité. Notons que son parc résidentiel comprend plus de 30 millions d’unités CVC, générant environ 100 GW de charge flexible. La multinationale américaine estime qu’à grande échelle, ces systèmes CVC à batterie pourraient offrir aux services publics un outil puissant pour gérer la demande d’électricité dans le pays.

Une batterie modulaire connectée

La batterie intégrée aux systèmes CVC de Carrier a une capacité comprise entre 5 et 10 kWh, et adapte leur consommation électrique aux heures de pointe. En effet, il est connecté à un logiciel qui permet de détecter les moments où l’alimentation du réseau est « moins chère et plus propre ». L’objectif est de recharger les batteries pendant les heures où le tarif est plus bas, et de les utiliser pendant les heures où les prix de l’électricité flambent, indique Hakan Yilmaz, responsable des solutions énergétiques chez Carrier. « Le courant alternatif de la maison est converti en courant continu pour être stocké dans la batterie. Ensuite, celle-ci alimente directement les équipements CVC en courant continu. Le duo fonctionne comme un nano-réseau, connecté à la maison mais indépendant de tous les autres appareils », ajoute-t-il.

Un essai pilote en cours

Carrier a déjà mis en place un essai pilote aux États-Unis, pour tester ses batteries connectées aux systèmes CVC. Une quinzaine de foyers sont déjà équipés de leurs batteries et l’entreprise prévoit d’en installer davantage d’ici la fin de l’année. Dans le cadre de cet essai pilote, la multinationale américaine collabore avec plusieurs services publics et l’Electric Power Research Institute (EPRI). Ils peuvent ainsi tester en conditions réelles leur capacité à stocker et à transférer l’énergie lorsque le réseau en a le plus besoin. « Nous voulons mesurer le profil de déplacement de charge en fonction des conditions météorologiques », a déclaré Ron Domitrovic, responsable principal du programme d’électrification et des solutions clients chez EPRI. Selon Carrier, grâce aux données fournies par cet institut indépendant de recherche et de développement sur l’énergie, ces essais constituent une étape importante dans l’évaluation de leurs systèmes CVC à batterie.

Convaincre les fournisseurs d’énergie partenaires et les clients

Hakan Yilmaz affirme que le groupe a déjà œuvré pour convaincre les fournisseurs d’énergie de participer à leur projet, d’où les tests réalisés avec l’EPRI. Il indique que leur société dispose d’une envergure qui peut véritablement rendre cette solution beaucoup plus viable pour les consommateurs. Cependant pour concrétiser leur objectif, des partenaires adaptés sont nécessaires. Carrier a déjà réuni un comité consultatif composé de fournisseurs d’énergie, couvrant les réseaux les plus congestionnés des États-Unis.

D’après lui, certains souhaitent répartir les batteries en fonction des signaux du jour suivant, tandis que d’autres souhaitent les activer en temps réel. « Il doit s’agir d’un effort collaboratif entre les fournisseurs d’énergie, les fabricants et les consommateurs », explique-t-il. Notons que la multinationale américaine espère étendre ce projet à plus grande échelle en faisant payer les batteries par les fournisseurs d’électricité. Selon elle, si la batterie est gratuite, il y aura plus d’utilisateurs. Ce qui va, par conséquent, contribuer à soulager le réseau électrique. Plus d’informations sur corporate.carrier.com. Que pensez-vous de cette initiative pour équilibrer la consommation électrique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .