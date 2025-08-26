Ce film réfrigérant biodégradable fait baisser la température de 9 °C, sans électricité

Une équipe de recherche internationale a développé un revêtement biodégradable capable de refroidir passivement les surfaces. Une invention qui pourrait aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Un film plastique rafraichissant.
Des chercheurs chinois et australiens ont mis au point un film plastique biodégradable avec des propriétés de refroidissement radiatif. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Alors que les températures mondiales augmentent, nous sommes confrontés à un défi majeur : celui de réduire le gaspillage énergétique dû à l’utilisation de climatiseurs. Force est effectivement de constater que ces derniers sont de plus en plus sollicités pour refroidir l’intérieur des bâtiments et des véhicules. Leur impact environnemental est donc loin d’être négligeable, d’autant plus qu’ils utilisent des fluides frigorigènes qui peuvent être dangereux pour l’environnement. Selon les estimations, la demande mondiale en climatisation pourrait tripler d’ici la moitié du siècle. C’est justement dans cette optique qu’une équipe de recherche constituée de scientifiques de l’université de Zhengzhou, en Chine, et de l’Université d’Australie-Méridionale (UniSA), en Australie, a développé une solution révolutionnaire qui pourrait changer la donne.

Une alternative durable à la climatisation

Pour décrire leur percée, Yangzhe Hou, doctorant à l’UniSA, et ses collègues ont publié dans la revue Cell Reports Physical Science une étude intitulée « A structural bioplastic metafilm for durable passive radiative cooling ». Leur invention porte sur un métafilm qui constituerait une « alternative » écologique à la clim conventionnelle. En plus d’être biodégradable, celui-ci serait peu coûteux et adapté à divers types de surfaces. Concrètement, il est fabriqué à partir d’acide polylactique (PLA). Il s’agit d’un matériau plastique obtenu à partir de la transformation de sources végétales telles que la canne à sucre et le maïs.

Test en conditions réelles de l'effet refroidissant.
Test en conditions réelles et mesures des températures pour le film à refroidissement passif. Crédit photo : Hou, Yangzhe et al.
Cell Reports Physical Science, Volume 6, Issue 7, 102664

Le refroidissement radiatif comme concept de base

Le revêtement nouvellement développé serait en mesure de réfléchir jusqu’à 98,7 % de la lumière solaire. Il produit du froid suivant le principe du refroidissement radiatif. Ce processus est un phénomène naturel par lequel un objet perd de la chaleur en émettant un rayonnement infrarouge vers l’espace sans avoir besoin d’électricité. Lorsqu’il est, par exemple, appliqué sur le toit d’un bâtiment, le biofilm permet de garder l’intérieur de celui-ci plus frais. Comme il est adapté à diverses surfaces, il pourrait aussi servir à refroidir les machines et les véhicules. Pour créer ce revêtement révolutionnaire, l’équipe a mis en œuvre un processus de fabrication basé sur une technique de séparation à basse température, soit à -20 °C.

Des performances prometteuses

Lors des essais, le film réfrigérant biodégradable a atteint une puissance de refroidissement de 136 W/m². Avec une porosité atteignant 84,6 %, le matériau présente une faible conductivité thermique, plus précisément de 0,049 W/m.K. Pour ce qui est de la capacité de refroidissement, l’équipe affirme avoir enregistré une baisse maximale de température de 9,2 °C. Par ailleurs, il s’avère que le biofilm a l’avantage d’être ultra résistant. Il supporterait les particules acides de l’atmosphère ainsi que les rayons UV. Plus d’infos : cell.com. Cette invention trouvera-t-elle des débouchés pour un refroidissement plus propre ?Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
