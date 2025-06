Ce générateur extrait le CO₂ de l’air pour produire 4 L d’essence synthétique par jour

L’entreprise new-yorkaise de carburants Aircela a dévoilé, au mois de mai, une machine de la taille d’un réfrigérateur pouvant produire de l’essence réelle et utilisable, sur site et en temps réel. Elle l’a présenté sur le toit d’un immeuble situé dans le Garment District de Manhattan, devant plusieurs invités et investisseurs. Cette unité produit de l’essence prête à l’emploi, à partir d’air, d’eau et d’électricité d’origine renouvelable. Elle est compacte et modulaire, déployable instantanément et conçue pour une production décentralisée. Cette innovation d’Aircela combine deux fonctions : captage direct de l’air et synthèse de carburant. Découverte !

Jusqu’à 4 litres d’essence synthétique par jour

Cette technologie extrait le CO₂ directement de l’atmosphère et le convertit en carburant entièrement compatible avec les moteurs actuels, sans aucune modification. Selon la startup new-yorkaise, l’essence produite est sans soufre ni éthanol, et est 100 % compatible avec tout moteur à combustion interne traditionnel. Cette machine peut produire jusqu’à 4 litres d’essence synthétique par jour en captant 10 kg de CO₂ de l’atmosphère grâce à l’air, à l’eau et à la lumière du soleil. Aircela affirme qu’elle est conçue pour un déploiement flexible et pour offrir une alternative pratique aux combustibles fossiles, sans nécessiter de nouveaux véhicules, de nouvelles infrastructures ni de nouvelles habitudes.

Installation rapide et fonctionnement autonome

D’après l’entreprise américaine, cette technologie serait utile dans les zones reculées ou sans accès à l’électricité. Grâce à sa conception modulaire, elle peut être installée localement et fonctionner de manière décentralisée. Ce qui peut en faire un outil essentiel pour les entreprises hors réseau, les logements autonomes, les îles et territoires isolés, les ports et compagnies maritimes, ou encore l’industrie aéronautique qui étudie déjà des alternatives comme le méthanol synthétique. De plus, Aircela indique qu’une mise à l’échelle rapide est possible, toujours grâce à sa conception modulaire. Avec cette machine, la création de micro-usines de carburant sur site devient facile, réduisant ainsi le besoin de transport ou de stockage de carburants liquides, avec les risques associés. La start-up ne promet pas une révolution, mais un outil polyvalent.

Vers un modèle énergétique plus propre

Aircela souhaite réduire l’utilisation des combustibles fossiles sans émettre davantage de CO₂, dans la production d’essence. Elle estime que cette machine représente une option intermédiaire efficace et respectueuse de l’environnement. Bien qu’elle ne constitue pas la solution définitive, elle serait un élément clé de la transition vers un modèle énergétique plus propre. D’ailleurs, l’investisseur stratégique Maersk Growth considère la technologie d’Aircela comme une étape significative vers la décarbonation mondiale.

Celle-ci contribuerait au développement durable, entre autres, en favorisant la production décentralisée d’énergie et de carburant, en réduisant la dépendance aux combustibles fossile, et en minimisant les risques de pollution liés au transport et au stockage des hydrocarbures. Cette machine pourrait également contribuer à la décarbonation progressive du parc automobile existant. Pour information, les premiers déploiements des machines devraient débuter cet automne. Plus d’informations sur aircela.com. Êtes-vous prêts à synthétiser votre propre carburant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .