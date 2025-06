Ce mur en terre cuite refroidit les maisons sans électricité, comme une climatisation

Le recours aux appareils de climatisation tend à se généraliser alors que les températures mondiales augmentent en raison du changement climatique. Malheureusement, ces dispositifs de refroidissement ont des impacts négatifs sur l’environnement. Leur consommation électrique élevée favorise une dépendance aux infrastructures énergétiques alimentées par des combustibles fossiles. Les fluides frigorigènes nécessaires à la production du froid contribuent au réchauffement climatique et peuvent contaminer l’air et les sols en cas de fuite. Fort de ce constat, le cabinet d’architecture indien ANT Studio, dirigé par Monish Siripurapu, a développé un mur révolutionnaire en terre cuite bioinspiré. La particularité de celui-ci réside dans le fait qu’il peut refroidir un bâtiment de manière passive, c’est-à-dire sans électricité. Qui plus est, ce système ingénieux fonctionne sans produits chimiques.

Une conception inspirée par la nature

Cette technologie de mur s’inspire du nid d’abeilles. Il combine des techniques de refroidissement traditionnelles à une conception moderne pour répondre aux défis environnementaux auxquels l’humanité fait face. Concrètement, le mur rafraichissant exploite une méthode utilisée depuis des siècles pour le refroidissement des bâtiments, à savoir la technique du refroidissement par évaporation. Il met en œuvre des pots en terre cuite imbibés d’eau pour créer un effet de refroidissement à mesure que celle-ci s’évapore. Outre sa capacité à faire baisser la température, ce mur en terre cuite rend l’air plus sain.

Réduire la dépendance aux climatiseurs conventionnels

En effet, l’évaporation de l’eau aide à se débarrasser des particules et des micro-organismes qui polluent l’air. Ce mur développé par l’entreprise indienne ANT Studio est par ailleurs dépourvu de plastique, ce qui en fait une option intéressante pour des constructions plus respectueuses de l’environnement. Les habitations bénéficiant de ce concept pourraient réduire fortement leur dépendance aux systèmes de climatisation traditionnels, voire s’en passer totalement. Comme il s’agit d’un mur à refroidissement passif, il est neutre en carbone et n’entraine aucune émission.

Un design bénéfique

Comme l’explique notre source, cette invention montre à quel point les techniques anciennes peuvent aider à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. De plus, l’utilisation de pots en terre cuite contribue à la redynamisation de la filière de la poterie. Celle-ci semble connaitre un déclin majeur ces dernières années en raison notamment de la montée en puissance des techniques d’impression en 3D. Bien sûr, l’impact environnemental d’une telle avancée ne peut pas être ignoré.

D'après l'Agence internationale de l'énergie, le nombre de climatiseurs en service dans le monde pourrait dépasser 5 milliards d'ici la moitié du siècle, contre environ 2,1 milliards aujourd'hui. La construction de bâtiments avec des murs à refroidissement passif pourrait donc changer la donne.