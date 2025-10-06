Ce panneau solaire affichant une empreinte carbone record sera vendu avec une TVA de 5,5 %

En France, une nouvelle réglementation fiscale encourage l’installation de modules solaires photovoltaïques à faible impact environnemental. Celle-ci prévoit une baisse de la TVA à 5,5 % pour les produits répondant aux critères fixés par l’État. Parmi ces critères figure une empreinte carbone inférieure à 530 kg CO₂eq/kWc. D’autres exigences portent sur la teneur en métaux lourds comme le plomb, le cadmium et l’argent. Alors que le Syndicat des énergies renouvelables s’inquiétait récemment du manque de panneaux compatibles avec cette mesure fiscale, Canadian Solar vient mettre un terme à cette incertitude en lançant un panneau solaire affichant une empreinte carbone record.

Une prouesse technologique au service de l’environnement

Le nouveau produit du fabricant sino-canadien est le fruit d’une série d’optimisations techniques tout au long de sa chaîne de production. Canadian Solar affirme avoir réussi à améliorer le taux d’utilisation des lingots de silicium d’environ 20 %, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone de près de 30 kg par kWc (kilowatt crête). Comme si cela ne suffisait pas, l’épaisseur des wafers a été réduite à 110 microns, contre 130 à 135 microns pour les technologies classiques. Ce changement diminue bien évidemment la consommation de matière première. Selon le fabricant, cela abaisse également les émissions de CO₂ de 14 à 19 kg par kWc.

Une conception révolutionnaire

Par ailleurs, le processus de fabrication des cellules HJT a été réduit à seulement quatre étapes, contre dix à treize pour les cellules conventionnelles à contact arrière ou TOPCon. La température de traitement est de son côté passée sous la barre des 230 °C, bien en dessous des 1000 °C habituels. Cette réduction thermique entraîne une baisse significative de la consommation énergétique, estimée entre 14 et 21 kg de CO₂ par kWc. Au total, la consommation énergétique liée à la production du nouveau panneau solaire de Canadian Solar est estimée à 105,62 MWh par MW, soit une économie de 8,8 % à 10,7 % par rapport aux technologies concurrentes. Ces efforts cumulés permettent à l’entreprise de proposer un produit à la fois performant et respectueux de l’environnement.

Plusieurs versions

Grâce à ces différentes optimisations, le nouveau panneau HJT du fabricant sino-canadien affiche une empreinte carbone de 285 kg CO₂eq/kWc. Même en tenant compte de la logistique jusqu’en France, ce module devrait rester en dessous du seuil requis. À noter que le produit se décline en neuf versions avec une puissance allant de 620 W à 660 W et un rendement énergétique compris entre 23 % et 24,4 %. Chaque panneau comprend 132 demi-cellules, mesure 2 382 mm × 1 134 mm × 30 mm et pèse 32,8 kg.

Canadian Solar promet une résistance à l’eau et à la poussière (IP68) et offre une garantie produit de 15 ans. La garantie de performance, elle, s’étend sur 30 ans. Plus d’infos : canadiansolar.com. Ces panneaux solaires bénéficiant d’une baisse de TVA à 5,5 % intègreront-ils votre installation solaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .