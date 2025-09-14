Ce panneau solaire d’intérieur est 6 fois plus efficace que toutes les cellules actuelles

Un groupe de recherche international, dirigé par l’University College de Londres, vient de franchir une étape majeure dans le domaine des panneaux photovoltaïques d’intérieur. Ils ont développé une cellule solaire à pérovskite dont l’efficacité est supérieure à celles des meilleures alternatives actuellement disponibles sur le marché.

Marc Odilon Envoyer un courriel 14 septembre 2025
2 minutes de lecture
Une télécommande fonctionnant à l'énergie solaire.
Des chercheurs ont mis au point un panneau solaire d'intérieur à haut rendement pour les futures générations d'appareils domestiques. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Dans un monde hyperconnecté, l’alimentation énergétique des objets intelligents devient un enjeu clé. Pour cette raison, une équipe internationale, composée de chercheurs affiliés à plusieurs institutions prestigieuses, notamment l’Imperial College London, l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l’Université de South Bank de Londres et l’University College de Londres, a mis au point une cellule révolutionnaire pensée pour la capture de l’énergie solaire en intérieur. À noter que la recherche a également impliqué la société chinoise Phoenixolar Co. Ltd.

Une conception révolutionnaire

Le secret de cette innovation réside dans une approche baptisée traitement à triple passivation (TPT). Elle consiste à utiliser trois composés chimiques, à savoir, du chlorure de rubidium (RbCl), du N,N-diméthyloctylammonium iodure (DMOAI) et du chlorure de phénéthylammonium (PEACl). Le but est de corriger les défauts cristallins du matériau pérovskite. Ces défauts, comparés par le chercheur Siming Huang, auteur principal de l’étude publié dans Advanced Functional Materials, à un « gâteau coupé en morceaux », entravent la circulation des charges électriques. Grâce à cette combinaison synergique, l’équipe a pu « recoller » le gâteau, facilitant ainsi le passage des charges. Chaque ingrédient joue un rôle précis. Le RbCl favorise une croissance uniforme des cristaux, tandis que le DMOAI et le PEACl stabilisent les ions halogénures et empêchent leur ségrégation, un phénomène qui nuit à la performance optoélectronique du matériau.

Un chercheur tient une cellule solaire.
Des chercheurs viennent de créer une cellule solaire d’intérieur avec un haut rendement. Crédit photo : UCL James Tye

Des résultats largement prometteurs

La cellule solaire développée repose sur une pérovskite de type FA₀.₆₄MA₀.₃₆Pb(I₀.₆₄Br₀.₃₆)₃, avec une bande interdite parfaitement adaptée à la lumière ambiante des environnements intérieurs, soit de 1,75 eV. Les tests réalisés sous un éclairage de 1000 lux ont confirmé une efficacité de conversion de 37,6 %. Mais au-delà de sa performance brute, c’est la stabilité du dispositif qui impressionne. Après 3 200 heures de stockage dans des conditions ambiantes et à faible humidité, la cellule solaire à pérovskite a maintenu 92 % de son efficacité d’origine. À titre de comparaison, une cellule solaire photovoltaïque témoin non traitée avec le procédé TPT n’a conservé que 76 % de son rendement initial.

Un avenir plus durable

Par ailleurs, lors d’un test de résistance, impliquant une exposition continue à une lumière intense à 55 °C pendant 300 heures, la cellule TPT a conservé 76 % de son efficacité, contre seulement 47 % pour la version non traitée. Cette avancée technologique pourrait transformer la manière dont nous alimentons les objets IoT. Télécommandes, capteurs, claviers, systèmes d’alarme… tous ces appareils pourraient fonctionner de manière autonome grâce simplement à la lumière ambiante.

Des chercheurs et leur panneau solaire d'intérieur.
Les chercheurs Mojtaba Abdi-Jalebi et Siming Huang présentent leur panneau solaire d’intérieur. Crédit photo : UCL James Tye

Dans un contexte où l’on prévoit plus de 500 milliards d’objets connectés d’ici à 2030, l’impact environnemental et économique d’une telle solution pourrait donc être considérable. Plus d’infos : advanced.onlinelibrary.wiley.com. Possédez-vous des appareils dotés de panneaux solaires d’intérieur dans votre domicile ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
advanced.onlinelibrary.wiley.com
Tags
Marc Odilon Envoyer un courriel 14 septembre 2025
2 minutes de lecture

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page