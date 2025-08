Ce programme du lave-linge permet de réduire drastiquement vos factures d’électricité

Je me suis longtemps dit qu’une lessive à l’eau froide, c’était bon pour les vêtements de sport qui sentent le musc, mais un peu juste pour les torchons de cuisine post-raclette. Pourtant, à force d’entendre parler de “sobriété énergétique” et de factures qui font peur, j’ai fini par me pencher sérieusement sur la question. Laver à froid, cela lave vraiment ? Et, surtout : est-ce que ça permet d’économiser sans vivre dans la crasse ? Spoiler (bis) : oui. Depuis très longtemps, j’utilise le « Mode Eco » sur mon lave-linge à 30 °C pour un essorage à 1400 tours/minute ! Et, je vous assure que mon linge est parfaitement propre. Une recommandation que l’on retrouve d’ailleurs sur ce document du ministère de l’Écologie. Alors, on lave à froid ou pas ? Réponses dans cet article.

L’eau chaude, la partie cachée de votre facture d’électricité

Quand on lance une machine à laver, on pense souvent à la lessive, à l’adoucissant et à la chaussette orpheline, mais rarement à l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau. Pourtant, 90 % de la consommation électrique d’un cycle de lavage sert à chauffer l’eau. Autrement dit : plus l’eau est chaude, plus la machine consomme. Une machine à 60 °C consomme environ 3 fois plus d’énergie qu’un lavage à 30 °C, et près de 10 fois plus qu’un cycle à froid. Cela pique un peu, surtout en fin de mois. Côté impact écologique, l’affaire est sérieuse : si tous les Français passaient leurs machines de 60 à 30 °C, on économiserait approximativement 45 % d’énergie par lavage.

Et, l’efficacité dans tout ça ? Est-ce que ça lave vraiment ?

C’est généralement la première inquiétude : “Mais à froid, ça ne va pas sentir le fauve ?” La réponse courte : non, si on choisit une bonne lessive. Les lessives modernes (merci les chimistes) sont formulées pour fonctionner dès 20 °C, voire moins. Résultat : vos t-shirts sortent propres, vos jeans gardent leur forme, et vos couleurs ne virent pas au gris douteux. Pour le linge très sale ou taché, il suffit de prétraiter ou de lancer un cycle ponctuel à 40 °C. Et cerise sur le gâteau : les vêtements s’abîment moins à froid, car ils subissent moins de frottements agressifs et de chocs thermiques. Et, avec la mode des « vêtements jetables ou presque », c’est plutôt une excellente nouvelle !

Petit comparatif pour bien choisir son cycle :

Température Consommation électrique Pour quel type de linge ? Risques 60 °C Élevée Draps, torchons très sales Rétrécissement, perte de couleur 40 °C Moyenne Linge de tous les jours Peu de risques si bien trié 30 °C Faible Textiles colorés, coton Taches grasses parfois persistantes À froid Très faible Vêtements peu sales, linge délicat Moins efficace sur certaines bactéries

Oui, laver à froid fait vraiment une différence et pas que pour la planète

J’ai testé, j’ai comparé, j’ai fait des tableaux, suivi ma conso sur mon appli EDF : oui, laver à froid est un vrai bon plan. D’abord, pour la facture : environ 11 à 15 € économisés par an et par foyer, rien qu’en abaissant la température. Ensuite pour l’environnement, puisque moins d’électricité = moins d’émissions de CO₂. Et, enfin, pour votre machine à laver, qui s’use moins vite si elle chauffe moins souvent. Franchement, qui dit non à un électroménager qui dure ?

Bien sûr, je ne vous dis pas de bannir totalement les lavages à 40 ou 60 °C. Il en faut parfois. Mais, pour les t-shirts, les jeans, les chemises et les sous-vêtements du quotidien, le froid fait largement le job. Et vous, avez-vous déjà tenté le lavage à froid, ou préférez-vous rester fidèle à la chaleur bouillante des cycles à 60 °C ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !