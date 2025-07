Ce projecteur holographique sur Kickstarter dépasse son objectif de financement de 800 %

Il existe parfois des inventions ou des innovations qui me laissent dubitative ! C’est le cas de celle que je vous présente immédiatement : un gadget certes, mais un gadget qui « a de la gueule », et qui va vous faire oublier les enceintes Bluetooth tristounettes posées sur une commode. Voici venir le 3D Holographic Fan LED Speaker, une invention digne d’un film de science-fiction, actuellement en financement sur Kickstarter. Son prix de lancement varie selon les packs (à partir de 112 €), mais l’idée est simple : pour quelques dizaines d’euros, vous obtenez une enceinte lumineuse capable de projeter des images flottantes en 3D, grâce à des LED fixées sur des pales tournantes. Le tout avec un son stéréo 2 × 5 W et une autonomie annoncée de plusieurs heures. Je ne jugerai pas de son utilité réelle, mais après tout, la déco, cela compte aussi, non. On parle donc, ici, d’un objet qui combine visuel bluffant, personnalisation et ambiance sonore, dans un format transportable. Et, même si la technologie repose sur un effet bien connu : la persistance rétinienne, le résultat est clairement hypnotique. Découverte.

Des images flottantes qui parlent… et qui chantent !

Au cœur de cette innovation : 149 LED ultra puissantes, montées sur des pales transparentes. En tournant à très haute vitesse (plus de 400 tours par minute), elles créent une illusion d’image en trois dimensions suspendue dans l’air. Logos animés, personnages 3D, photos de famille, message perso pour un anniversaire… tout est personnalisable via une application dédiée. Et, cerise sur le gâteau : pendant que votre licorne multicolore tournoie au-dessus de l’enceinte, le son reste clair, puissant et immersif.

Un petit concentré d’ambiance connectée et personnalisable

Le 3D Holographic Fan LED Speaker, ce n’est pas juste pour frimer en soirée (même si ça marche très bien). Il peut aussi servir de veilleuse originale dans une chambre, de déco lumineuse interactive dans un salon, voire de support publicitaire dynamique dans une vitrine. Voici en résumé ses points forts :

Fonction Ce qu’on adore 3D personnalisable Ajoutez vos propres images, animations ou textes via l’appli Qualité sonore Deux haut-parleurs 5 W pour un son équilibré Autonomie Batterie 4 000 mAh = plusieurs heures sans fil Connectivité Bluetooth + Wi-Fi + appli mobile intuitive Design Compact, transparent, moderne et ultra-léger Usage multiple Ambiance, signalétique, déco geek ou cadeau original

Un objet qui attire les regards…

Ce gadget ne laisse personne indifférent. Je l’imagine déjà, allumé dans le salon un soir entre amis, avec une animation en forme de cœur flottant au-dessus de la table basse. Avec son corps en aluminium et acrylique, résistant et discret, il est possible de l’installer aussi bien sur un bureau que dans une vitrine, sans qu’il jure dans le décor. Il mesure à peine 20 × 10 × 24 cm, mais son effet, lui, est XXL. Je pense sincèrement qu’il pourrait me plaire !

Si tel est aussi votre cas, précommandez dès maintenant le 3D Holographic Fan LED Speaker sur Kickstarter à partir de 112 €, pour vivre une expérience visuelle et sonore totalement inédite ! Les livraisons sont prévues en octobre, parfait pour un cadeau de Noël original, non ? Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre enceinte classique pour un speaker qui fait le show en 3D ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !