Ce rafraîchisseur adiabatique consomme 80 % d’énergie en moins qu’un climatiseur classique

J’ai longtemps cru que seuls les climatiseurs pouvaient venir à bout de la chaleur étouffante dans un atelier… jusqu’à ce que je découvre ce système étonnamment simple et pourtant diablement efficace. Quand les températures grimpent dans un atelier ou un entrepôt, on pense souvent à la clim comme solution ultime. Et pourtant, il existe une alternative aussi ingénieuse qu’économique : le rafraîchisseur d’air adiabatique OberA IC22. Ce modèle, vendu environ 2 000 €, repose sur un principe aussi ancien que la rosée du matin : l’évaporation. L’air chaud est aspiré à travers une éponge mouillée, ce qui crée un effet de refroidissement naturel et franchement agréable. OberA propose une gamme complète de rafraîchisseurs, dont le IC12, IC22 et IC30. Leur point commun ? Une efficacité redoutable. Le modèle IC22 peut refroidir jusqu’à 250 m² avec un débit d’air de 22 000 m³/h, tout en consommant très peu d’énergie. Et, avec seulement 10 à 15 litres d’eau par heure, c’est aussi l’ami des économies ! Je vous le présente plus en détail. C’est parti.

Une machine robuste, mobile, et vraiment futée

Derrière son look sobre, le IC22 cache des détails bien pensés. 130 litres d’eau en réserve, une lampe UV intégrée pour stériliser l’eau, une télécommande, un panneau de commande clair et une consommation électrique minimale (sur simple prise 220 V). Le tout monté sur roulettes, pour une maniabilité surprenante malgré ses 50 kg. Et le bruit dans tout ça ? Avec un niveau sonore de 54 à 77 dB, il reste dans la norme d’un aspirateur discret. Pour mieux comprendre le principe de fonctionnement de ce système, vous pouvez visionner cette vidéo Facebook. Dans cette dernière, Thibaut Samsel, directeur général d’OberA, explique en détail comment l’air chaud, une éponge mouillée et un peu d’eau suffisent à produire une fraîcheur naturelle et douce.

Les bonnes raisons d’opter pour un IC22 OberA

Avant de ressortir votre vieux ventilateur bancal du grenier, voici quelques arguments qui pourraient bien vous faire changer d’avis :

Consomme jusqu’à 80 % d’énergie en moins qu’un climatiseur traditionnel

Aucune installation complexe (pas de gaine, pas de tuyauterie)

Sans gaz frigorigène, donc sans impact sur l’effet de serre

Plug and Play : se branche simplement, s’installe rapidement

Diffusion douce de l’air, sans courant d’air désagréable

Lampe UV + ioniseur pour purifier l’air en plus de le rafraîchir

Mobile et compact, adapté à tous types de locaux

Fabrication française et conception robuste

S’adapte aux environnements poussiéreux , grâce à sa filtration avancée

, grâce à sa filtration avancée Réduction de la maintenance grâce au système Pureflow

Bref, ce n’est pas qu’un simple courant d’air : c’est une véritable solution écologique et durable, à la fois intelligente et pratique.

Un geste écolo et bien pensé contre les grosses chaleurs

L’IC22 d’OberA, c’est un peu comme une oasis roulante : il rafraîchit, purifie et allège votre facture d’électricité. Pensé pour les environnements industriels, les grandes pièces ou les locaux mal ventilés, il trouve aussi parfaitement sa place dans un atelier de bricolage, un gymnase ou même une serre. Pas besoin de gaz réfrigérant, pas d’installation fixe, pas de panique quand les températures s’emballent.

Ce rafraîchisseur nouvelle génération représente l'un des moyens les plus simples (et les plus verts) pour rester au frais sans faire fondre la planète. Plus d'informations sur obera.fr. Et vous, seriez-vous prêt à rafraîchir votre quotidien sans clim' avec un simple courant d'air et un peu d'eau ?