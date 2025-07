Ce « réfrigérant solide » pourrait résoudre le plus gros inconvénient de la climatisation

Avec la hausse des températures mondiales, le recours à la climatisation devient de plus en plus évident. Malheureusement, en plus d’être énergivores, les dispositifs de refroidissement actuels utilisent des réfrigérants nocifs tels que les HCFC (hydrochlorofluorocarbures). Ces derniers sont une source d’émission de gaz à effet de serre et contribuent donc au réchauffement climatique. Il faut savoir que les systèmes de climatisation représentent près de 12 % de la consommation énergétique des ménages. Face à cette réalité, les initiatives scientifiques visant à rendre ces appareils moins gourmands en énergie et plus respectueux de l’environnement se multiplient à travers le monde. C’est le cas par exemple au Royaume-Uni où une entreprise dérivée du département de science des matériaux et de métallurgie de l’Université de Cambridge a développé une technologie de refroidissement sans gaz réfrigérant.

Un concept prometteur

Barocal Ltd a été fondée par le professeur Xavier Moya et ses collègues. La technologie sur laquelle elle travaille consiste à remplacer les fluides frigorigènes utilisés dans les dispositifs de refroidissement tels que les climatiseurs et les réfrigérateurs par un réfrigérant solide. Elle repose sur un phénomène connu sous le nom d’effet barocalorique. Ce phénomène thermo-mécanique se produit lorsqu’un matériau est soumis à une contrainte. Plus précisément, l’application d’une pression entraîne une élévation de température, tandis que son relâchement provoque un refroidissement du matériau.

Pour le refroidissement et le chauffage

Selon les estimations, le nombre des climatiseurs en service actuellement, qui s’élève à environ deux milliards d’unités, pourrait plus que doubler à l’horizon 2050. Compte tenu de cette projection pour le moins inquiétante, les experts s’efforcent d’améliorer les choses. La technologie développée par Barocal pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la climatisation jusqu’à 75 %. Ce qui est également intéressant, c’est qu’en plus de pouvoir être utilisé pour le refroidissement, les appareils « barocaloriques » pourraient servir pour le chauffage de l’eau et de l’air. Ceci grâce aux variations de température du réfrigérant solide pouvant dépasser les 50 °C.

Bientôt sur le marché ?

L’approche mise en œuvre par la jeune entreprise britannique consiste à exploiter les propriétés thermo-mécaniques de cristaux de plastique. Pour l’instant, Barocal travaille à l’identification des matériaux qui répondent le mieux à leurs exigences. Un prototype de dispositif de réfrigération utilisant la technologie a toutefois déjà été créé. Il s’avère qu’on est encore loin d’un produit final prêt pour la commercialisation. Et pour cause, l’équipe cherche encore à améliorer certains aspects, dont la réduction de la nuisance sonore.

L’appareil, de la taille d’une valise, exploite un circuit hydraulique assez bruyant lorsqu’il augmente ou diminue la pression à l’intérieur de cylindres remplis de cristaux. Quoi qu’il en soit, Barocal envisage de cibler dans un premier temps les grands centres commerciaux, les entrepôts, les écoles et les centres de données avant de viser les particuliers. Plus d’infos : enterprise.cam.ac.uk. Que pensez-vous de ce réfrigérant solide développé par ces chercheurs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .