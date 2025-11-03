Ces panneaux solaires se nettoient comme les arbres, sans eau ni produits chimiques

Dans les régions arides, la poussière peut impacter considérablement l’efficacité des panneaux solaires. En s’accumulant à la surface de ces derniers, elle empêche la lumière naturelle d’atteindre les cellules photovoltaïques. Pour remédier à ce problème, des chercheurs de l’Université allemande du Caire, en Égypte, ont développé une technologie bio-inspirée qui permet aux modules photovoltaïques de se nettoyer eux-mêmes, sans recours à l’eau ni à des produits chimiques. À l’image des feuilles d’arbres qui se débarrassent naturellement de la poussière grâce au vent et aux mouvements, le système nouvellement créé élimine la poussière présente sur la vitre des panneaux grâce à la vibration.

Une innovation biomimétique au service de l’énergie solaire

Le mécanisme a été inventé par Mohamed Salama Abd-Elhady, professeur à la faculté d’ingénierie et des sciences des matériaux de l’Université allemande du Caire, et ses collègues. Le système secoue les modules deux fois par jour pendant une minute afin de se débarrasser efficacement des particules de poussière. Comme le rapporte notre source, cette approche constitue une solution prometteuse pouvant résoudre le problème de la perte d’efficacité de conversion entrainée par les dépôts de poussière sur les panneaux solaires, notamment dans les régions désertiques. En effet, des études menées au Moyen-Orient ont montré de forts liens entre la présence de poussière à la surface des panneaux et leur rendement. Les scientifiques ont par exemple relevé des baisses de performance allant de 17 % en seulement six jours à plus de 60 % en six mois.

Une solution ingénieuse

Pour faire vibrer le panneau solaire, le dispositif indépendant utilise un petit moteur électrique muni d’un contrepoids métallique déséquilibré. Contrôlé électroniquement, ce moteur se déclenche automatiquement aux heures choisies. Il peut être alimenté par le panneau solaire lui-même ou par une batterie indépendante. Par ailleurs, le système met en œuvre une couche nanométrique antistatique. Appliquée à la surface du module solaire, celle-ci facilite le détachement des particules indésirables.

Des économies substantielles pour les utilisateurs

Les premiers tests se sont avérés concluants. Ils ont été menés dans un complexe résidentiel situé au Caire, en Égypte. L’étape a consisté à comparer des panneaux équipés du dispositif avec d’autres qui en étaient dépourvus. Après environ un mois et demi d’exposition dans cet environnement poussiéreux, les modules classiques avaient perdu environ 33 % de leur rendement, tandis que ceux équipés du système de vibration et du revêtement spécial n’ont enregistré qu’une baisse de 12,9 %. Selon les chercheurs égyptiens, en plus de l’amélioration de l’efficacité de conversion, cette technologie permet de réduire considérablement les coûts d’entretien en espaçant les nettoyages manuels.

Il est intéressant de noter que l'équipe a également développé une version du système qui ne nécessite pas de moteur électrique. Ce dispositif se compose d'une structure de montage flexible qui permet au panneau de vibrer naturellement sous l'effet du vent, permettant ainsi de se débarrasser naturellement de la poussière.