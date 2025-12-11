Ces pneus Hyundai pourraient rendre les chaînes à neige totalement obsolètes

Chaque année, quand arrive le 1ᵉʳ novembre, je vois revenir cette grande tradition française : vérifier si mes pneus hiver sont encore bons… ou s’il faut ressortir les chaînes du fond du garage. La loi Montagne, expliquée en détail par le ministère de l’Écologie dans ce document officiel, rappelle d’ailleurs que les automobilistes doivent s’équiper correctement dans 34 départements concernés. Et pourtant, les constructeurs travaillent déjà à rendre tout cela obsolète ! Hyundai a dévoilé une technologie de chaînes à neige intégrées, détaillée dans son communiqué officiel, pensée pour remplacer à la fois les pneus neige et les chaînes classiques. Et ce n’est pas la seule innovation du genre, nous vous en parlions déjà dans cet article sur les Nexen Conqueror, ces pneus intelligents à crampons rétractables. Ajoutez à cela nos 5 conseils pour éviter de glisser par temps de neige, et on commence à voir se dessiner l’automobile du futur. Présentation.

Des pneus capables de changer de forme

Ce qui distingue la technologie Hyundai dont nous vous parlions déjà en 2023, c’est sa capacité à transformer littéralement le pneu. Le principe ? Une roue contenant des modules en alliage à mémoire de forme. En temps normal, ces modules restent discrets, intégrés dans les rainures comme des quartiers de pizza prédécoupés. Mais, lorsqu’un signal électrique est activé, ils se déploient pour devenir de véritables mini-chaînes directement intégrées dans la bande de roulement. Ce système, en instance de brevet, permettrait d’éviter l’aquaplanage en rétrécissant la largeur du pneu, ou d’améliorer l’adhérence sur la neige grâce à ces « pointes » télescopiques. Plus besoin de chausser, décrocher, repositionner, ni de se geler les doigts au bord de la route. Gain de temps, sécurité et commodité sont au programme de cette innovation.

Une technologie pensée pour le confort et la sécurité

L’autre force du dispositif, c’est son automatisation totale. Un simple bouton dans l’habitacle permettra d’activer ou désactiver le mécanisme, offrant une transition fluide entre conduite normale, pluie, neige et verglas. Hyundai et Kia annoncent vouloir pousser leurs tests de durabilité. Cependant, l’objectif est clair : une solution simple, fiable, rapide, et surtout accessible à tous les conducteurs. Cette idée s’inscrit dans une tendance plus large : celle de pneus intelligents, modulables, capables d’analyser la route et de s’adapter en temps réel. Des pneus qui changent littéralement de géométrie : on n’est plus très loin de la voiture de science-fiction !

Ce que ces pneus changeraient dans notre quotidien

Fin de l’obligation de permuter pneus hiver / pneus été.

Plus besoin de transporter des chaînes ou des chaussettes.

Réduction du risque d’accident lié au verglas ou à la neige soudaine.

lié au verglas ou à la neige soudaine. Gain de temps pour les professionnels effectuant beaucoup de trajets.

Confort amélioré, surtout pour les conducteurs peu à l’aise avec le montage des chaînes.

Vers la fin des chaînes pour de bon ?

Si l'on en croit les experts, cette technologie pourrait révolutionner la mobilité en zones montagneuses. Et, quand je vois comment je galère à installer mes chaînes sous la pluie glaciale dès que j'arrive dans les Alpes, je me dis que oui, ces pneus pourraient réellement changer les habitudes de millions d'automobilistes. Reste à attendre les homologations, les tests, le prix et la mise en production. Toutes les informations sont disponibles dans le communiqué de Hyundai Motor Group. Et vous, seriez-vous prêt à adopter ces pneus futuristes pour ne plus jamais installer de chaînes sous la neige ?