Cet accessoire transforme votre carpette de salon en tapis chauffant rayonnant

Et, si vous chauffiez uniquement l’endroit dans lequel vous vous trouvez plutôt que de chauffer les pièces vides ou le fond du salon, situé à 5 m de vous ? J’ai déniché une invention qui pourrait vous aider à économiser de l’énergie et de l’argent. Lui, c’est le RugBuddy, lancé au Royaume-Uni en 2013, il s’impose comme une alternative ingénieuse pour ceux qui ont toujours les pieds gelés à la maison. Vendu à partir de 170 £ (environ 199 €), ce système de chauffage discret se glisse simplement sous votre tapis existant, et transforme votre coin salon ou bureau en espace chaleureux en vingt minutes chrono. Selon le guide “Un hiver tout confort” du ministère de la Transition Écologique, baisser son chauffage principal tout en ciblant les zones froides est l’une des meilleures stratégies pour réduire sa facture. Et c’est exactement ce que propose RugBuddy : chauffer localement, efficacement et sans bruit. Présentation.

Un tapis chauffant qui fait rimer confort et économie

Le principe est d’une simplicité enfantine : on déroule le RugBuddy Under Rug Heating, on le branche, et la magie opère. Le boîtier diffuse une chaleur rayonnante sous votre tapis, réchauffant doucement le sol et les objets alentour. Contrairement à un radiateur soufflant, il n’assèche pas l’air et ne soulève pas la poussière : un vrai plus pour les nez sensibles (et pour mes chiens Idann et Loki, qui s’installeront forcément dessus). Le fabricant assure une sécurité maximale grâce à la certification CE Marked / IEC Approved et un système RCD de coupure automatique. Le site écohabitation.com rappelle d’ailleurs que les tapis jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la chaleur : bien choisis, ils permettent de conserver la chaleur du sol tout en limitant les déperditions.

Facile à poser, facile à aimer

RugBuddy ne nécessite aucune installation professionnelle :

Déroulez le tapis chauffant sur le sol (bois, carrelage ou moquette).

Ajoutez un sous-tapis antiglissant pour optimiser la diffusion.

Recouvrez de votre tapis préféré, branchez et profitez !

En une vingtaine de minutes, la chaleur monte doucement et crée une sensation de sol tiède, idéale pour un salon un peu froid, une véranda ou un bureau à la campagne. Pour une consommation mesurée, comptez environ 6 pence/heure au Royaume-Uni, soit l’équivalent de moins de 10 centimes : une performance honorable pour un chauffage d’appoint silencieux et localisé.

Ce qu’il faut retenir de RugBuddy

Atout Détail Intérêt Simplicité Aucune installation, se branche comme une lampe Idéal pour locataires ou pièces secondaires Confort immédiat Chauffe en 20 min, chaleur douce et rayonnante Réduit la sensation de sol froid Économie d’énergie Chauffage localisé, consommation réduite Permet de baisser le chauffage central Sécurité Certifié CE/IEC, protection RCD Utilisation sûre et durable

Une solution d’appoint maligne pour l’hiver

Je l’avoue : depuis que j’ai découvert RugBuddy, je me dis que mes tapis seraient bien plus utiles s’ils en étaient dotés. Je pense réellement que ce tapis chauffant est une solution douce pour réchauffer mon coin lecture sans exploser ma facture EDF. D’ailleurs, nous vous en parlions déjà dans cet article sur les tapis chauffants et dans celui consacré à une invention similaire. Ces innovations confirment une tendance : mieux vaut intelligemment chauffer que chauffer davantage.

Pour les curieux, notre dossier tapis chauffant regorge d'exemples de produits malins de ce genre, qui s'inscrivent parfaitement dans la logique de sobriété énergétique promue par l'ADEME.