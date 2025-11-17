Cet additif pour le béton permettrait d’économiser des milliards de litres d’eau par an

L’entreprise Asian Paints a récemment annoncé le lancement d’un additif chimique spécialement conçu pour optimiser le processus de durcissement du béton. Baptisé CureAssure, ce produit intègrerait l’hydratation directement dans le mélange de béton pour une cure continue et uniforme de l’intérieur. Notons que la cure est l’une des étapes les plus importantes de la construction, car elle influence directement la résistance, la durabilité et la performance à long terme de ce matériau de structure. Cette innovation brevetée d’Asian Paints serait conçue pour répondre aux objectifs de la société, à savoir favoriser les pratiques de construction zéro déchet et à faibles émissions de carbone. Elle serait le premier additif pour béton à cure interne au monde… Découverte !

Optimiser le processus de durcissement du béton

Cet additif liquide autodurcissant innovant intègrerait dans sa formulation des polymères conçus spécifiquement pour favoriser la rétention d’eau intrinsèque du béton, optimisant le processus de durcissement. L’entreprise affirme qu’avec cet additif, il n’est plus nécessaire de recourir à la cure externe traditionnelle. Ce qui permet, selon elle, d’économiser une importante quantité d’eau, pouvant aller jusqu’à huit milliards de litres par an aux Émirats arabes unis. Hormis les économies d’eau, cela contribuerait également à réduire les coûts de main-d’œuvre et les émissions de CO₂, tout en améliorant la durabilité structurelle du béton à long terme. « Avec CureAssure, nous ne lançons pas seulement un produit. Nous redéfinissons une étape fondamentale de la construction. Cette innovation reflète notre engagement en faveur de solutions durables et concrètes », déclare Joseph Eapen, PDG d’Asian Paints.

Réduire les fissures et le gaspillage

L’utilisation du CureAssure permettrait aussi de réduire les fissures, en facilitant une hydratation contrôlée et uniforme du béton. Cet additif minimiserait le retrait plastique, généralement dû à la dessiccation de ce dernier avant sa prise, et par conséquent, les fissures. « Plutôt que de traiter les symptômes en surface, nous nous sommes concentrés sur la cause profonde, en intégrant l’eau directement là où elle est nécessaire. Le résultat est une structure en béton plus robuste et plus fiable, quel que soit l’environnement dans lequel elle est placée », explique Amit DasGupta, directeur principal des technologies chez AP Global. Pour une efficacité optimale, Asian Paints recommande cependant un mélange complet avec un temps de malaxage humide de 60 secondes minimum. Et pour éviter tout excès d’eau dans le béton, l’ajout de l’eau de gâchage restante (pour affiner la consistance du béton) ne devrait être effectué qu’après les deux tiers du temps de mélange.

Un additif pour béton à durcissement interne polyvalent

L’entreprise souligne que CureAssure est compatible avec tous les types de ciment Portland, mais aussi avec tous les types d’adjuvants WR et SR. De même, cet additif chimique peut être utilisé dans tous les types de bétons, y compris ceux contenant des matériaux pouzzolaniques tels que le laitier de haut fourneau (GGBS), la cendre volante (PFA) ou la microsilice. Concernant son utilisation, Asian Paints recommande de l’ajouter à l’eau de gâchage ou à le verser simultanément avec l’eau dans la bétonnière de la centrale à béton, et interdit formellement de l’ajouter directement au mélange sec.

La société précise que ce produit ne contient aucune substance dangereuse et peut être utilisé en toute sécurité, en respectant les précautions standard du secteur de la construction. Plus d’informations sur static.asianpaints.com. Que pensez-vous de ce matériau qui améliore les qualités du béton tout en économisant l’eau nécessaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .