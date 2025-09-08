Cette astuce permet de cumuler des remises exceptionnelles pour le Thermomix TM7

Acheter un Thermomix TM7 (1 599 €) ne se fait pas sur un coup de tête. C’est un investissement réfléchi qui mérite souvent d’être accompagné d’une démonstration concrète. Bonne nouvelle : Vorwerk vous propose non seulement d’être mis en relation avec un conseiller, mais aussi de recevoir le TM7 en test chez vous. Une opportunité rare, à saisir en remplissant simplement vos coordonnées. Et, ne manquez pas de faire un tour sur cette page, si vous souhaitez être au courant des différentes offres et des promotions du moment. En attendant, je vous explique pourquoi il est essentiel de passer par un conseiller Thermomix, et comment vous pouvez recevoir le TM7 chez vous, pour le tester. C’est parti.

Pourquoi passer par un conseiller Thermomix ?

Vous hésitez encore entre céder à la tentation ou rester fidèle à vos casseroles traditionnelles ? Le rôle du conseiller Thermomix est justement de vous guider. Lors d’un atelier à domicile, vous découvrez en direct toutes les fonctionnalités du TM7 : cuisson vapeur, recettes guidées via Cookidoo, pesée intégrée… mais également des astuces concrètes adaptées à votre quotidien. Contrairement à une vidéo publicitaire, le conseiller répond à vos vraies questions : « Est-ce que ça marche pour une grande famille ? » ou encore « Puis-je faire mon pain sans four professionnel ? ». Le plus ? Vous n’êtes pas seul après l’achat. Le conseiller reste disponible pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre robot et partager ses recettes favorites. Un peu comme un coach personnel, mais pour vos repas !

Comment profiter de l’offre de test à domicile ?

Vorwerk a mis en place une opportunité unique : la possibilité de recevoir le TM7 chez vous pour un test. Pas besoin d’aller en magasin ou de courir après les salons culinaires. Vous remplissez simplement un formulaire, dans le pop-up à l’ouverture du site. Ce dernier vous propose de tenter l’expérience. Ensuite, il suffit de patienter : Vorwerk sélectionne certains foyers pour prêter un appareil et permettre un vrai test grandeur nature. Voici les étapes pour trouver votre conseiller Thermomix :

Rendez-vous sur l’espace officiel Vorwerk et remplissez vos coordonnées.

Indiquez si vous connaissez déjà votre conseiller, ou si vous souhaitez être mis en relation.

Acceptez (ou non) de recevoir de la prospection commerciale.

Attendez d’être contacté : votre conseiller se déplacera à domicile pour un atelier découverte.

Profitez-en pour poser toutes vos questions et, si vous avez de la chance, tester le TM7 chez vous.

Conseiller, test, et après ?

En réalité, trouver un conseiller Thermomix, c’est beaucoup plus que de signer un bon de commande. C’est entrer dans un réseau d’utilisateurs passionnés, profiter d’ateliers pratiques et avoir un interlocuteur fiable pour toutes vos questions. Et, si l’idée de tester le TM7 chez vous avant de vous lancer vous tente, c’est le moment d’essayer : après tout, vous n’avez rien à perdre sauf peut-être vos vieilles casseroles !

Et, vous pourriez même, à votre tour, devenir conseiller Thermomix et vous dégager un petit complément de revenu ! Plus d’informations sur vorwerk.com. Alors, êtes-vous prêt à contacter un conseiller pour tester gratuitement le Thermomix® TM7 chez vous avant de vous décider ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !