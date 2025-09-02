Les dommages causés par la foudre demeurent un problème persistant. En France, chaque année, les dégâts matériels liés aux incendies provoqués par ce phénomène naturel peuvent atteindre plusieurs millions d’euros. Au Japon, le coût annuel des dommages est estimé entre 100 et 200 milliards de yens (entre 620 millions et 1,4 milliard d’euros). Un chiffre alarmant qui a incité l’entreprise NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) à développer une méthode un peu particulière, utilisant un drone. Cette méthode consiste à déclencher et à guider la foudre (loin des zones vulnérables) via un drone, en exploitant les fluctuations du champ électrique. Notons que jusqu’à aujourd’hui, ce sont généralement les paratonnerres qui sont utilisés pour protéger les bâtiments des impacts de ce phénomène météorologique. Cependant, leur portée est limitée et leur installation peut s’avérer impossible dans certains endroits.

Une combinaison de deux technologies

La société japonaise a développé une cage de protection et un système de déclenchement actif de la foudre par champ électrique. La première prévient tout dysfonctionnement ou dommage, même lorsque le drone est directement frappé par une décharge. Faisant office de bouclier, elle est fabriquée en métal conducteur et est conçue pour répartir le courant de foudre radialement. Ce qui annule les forts champs magnétiques générés par celui-ci et minimise les interférences électromagnétiques avec le drone.

Pour faire simple, la cage redirige le courant de décharge loin des composants internes de l’engin volant, l’empêchant de circuler à travers celui-ci. La seconde partie du système, quant à lui, déclenche activement la foudre en modifiant le champ électrique autour du drone. Ce dernier étant relié au sol par un fil conducteur. « Nous plaçons les drones à des emplacements optimaux sous les nuages orageux afin de déclencher activement la foudre. La décharge est ensuite guidée en toute sécurité loin des zones vulnérables », explique NTT.

Des résultats d’expérience prometteurs

L’entreprise nippone affirme avoir effectué plusieurs tests pour évaluer l’efficacité des deux technologies et, selon elle, les résultats sont prometteurs. Le drone, équipé de la cage de protection, aurait résisté à des foudres artificielles allant jusqu’à 150 kA, soit cinq fois l’équivalent de l’intensité d’une foudre naturelle moyenne. Pour le système de déclenchement de la foudre, NTT a mené une expérience dans une zone montagneuse de la ville de Hamada, à 900 mètres d’altitude. Et tout comme pour la cage de protection, le test aurait été concluant. « Juste avant l’impact de la décharge, une tension de plus de 2 000 volts s’est développée entre le fil et le sol. Cette augmentation rapide de l’intensité du champ électrique local a déclenché un éclair dirigé vers l’engin volant », souligne la société. Pour surveiller le champ électrique au niveau du sol, lors de cette expérience, cette dernière aurait utilisé un dispositif appelé « moulin à champ ».

Protéger les villes et les infrastructures

L’entreprise japonaise, spécialisée dans la protection des équipements de communication contre la foudre, souhaite faire progresser cette technologie en vue d’éliminer complètement les impacts de ce phénomène naturel sur les infrastructures et les zones urbaines. Avec cette technologie, les ambitions de NTT vont bien au-delà de la protection de quelques bâtiments. La société ambitionne de protéger les villes et les infrastructures, mais aussi d’exploiter l’énergie de la foudre. Elle prévoit d’approfondir davantage ses recherches, afin de mieux comprendre les mécanismes de ce phénomène météorologique et prédire avec une grande précision sa localisation.

Hormis cela, elle entrevoit de se concentrer sur le développement de technologies permettant de capter et de stocker l’énergie de la foudre pour une utilisation potentielle dans le futur. Plus d’informations sur group.ntt. Que pensez-vous de cette idée d’utiliser un drone pour attirer et rediriger la foudre ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .