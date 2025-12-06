Cette fenêtre produit de l’énergie grâce à un panneau solaire transparent en pérovskite

L’avenir de l’énergie renouvelable ne se limite pas aux toits recouverts de panneaux solaires. Preuve en est, des entreprises et des chercheurs indépendants étudient la possibilité d’utiliser nos fenêtres comme sources d’électricité verte grâce à l’énergie solaire. Autrement dit, ces ouvertures omniprésentes sur les bâtiments pourraient devenir un élément clé de la transition énergétique. C’est justement pour cette raison que le géant nippon Panasonic s’est associé à YKK AP, spécialiste des matériaux de construction, pour développer des modules solaires photovoltaïques en pérovskite intégrés directement dans les fenêtres en verre.

Un matériau semi-conducteur pas comme les autres

Dans le cadre de ce projet, le duo mène au Japon des tests visant à déterminer la faisabilité de cette approche ainsi que la durabilité des matériaux. Le choix de la pérovskite ne découle pas du hasard. Il s’agit effectivement d’un matériau semi-conducteur qui permet de concevoir des cellules solaires pouvant être déposées sous forme de films ultrafins. Cela donne la possibilité de régler la transparence en fonction des besoins. Pour l’heure, la performance énergétique ne figure pas encore parmi les objectifs de Panasonic et de son partenaire, et ce, bien qu’il s’agisse d’un paramètre clé. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’idée consiste d’abord à évaluer la faisabilité du concept.

Plusieurs prototypes testés

Avant de mesurer l’efficacité, le duo veut donc s’assurer que le produit peut être intégré de manière fiable dans des bâtiments existants. Les prototypes utilisés dans le cadre de l’expérimentation sont des fenêtres intérieures dotées de châssis en bois résistant aux intempéries. Ils mesurent 723 mm par 1 080 mm. Le niveau de transparence n’est pas identique pour tous les modèles. Certains vitrages sont semi-transparents, alors que d’autres laissent passer la lumière presque entièrement. L’un des quatre prototypes présente même un motif décoratif. Cette flexibilité ouvre la voie à des applications architecturales inédites où l’esthétique et la fonctionnalité énergétique se combinent.

Réduire l’empreinte carbone des bâtiments

L’idée de transformer les fenêtres en source d’électricité est séduisante. Les bâtiments modernes, souvent recouverts de larges surfaces vitrées, pourraient devenir des centrales solaires discrètes. Cette approche favorise un modèle architectural durable dans lequel chaque élément structurel devient producteur d’électricité. En faisant ainsi, on pourrait réduire notre dépendance aux énergies fossiles qui sont d’importantes sources d’émission de gaz à effet de serre.

Pour les entreprises, cela représenterait une réduction des coûts énergétiques et une valorisation de leur image écologique. À noter que Panasonic explore la technologie solaire à base de pérovskite depuis plus d'une décennie. Plus d'informations sur tech.panasonic.com.